Porqué tres jugadoras renunciaron a la selección femenina de fútbol

Las razones de las renuncias en la selección femenina

Las protagonistas utilizaron las redes sociales para comunicar la decisión de no estar presentes en los compromisos ante el equipo centroamericano, los cuales se disputarán el viernes 31 de mayo a las 20.10 en el estadio Ciudad de Buenos Aires, mientras que el segundo está programado para el lunes 3 de junio a las 20.10 en la cancha de Platense.

La primera en manifestarse fue la fue la mediocampista Benítez, quien denunció en su cuenta oficial de Instagram que en los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza las integrantes del plantel no reciben desayuno ni almuerzo.

“¿La respuesta de siempre? ‘NO HAY PLATA’”, escribió, y detalló que solo les ofrecieron un sándwich de jamón y queso y una banana para comer.

Además, la futbolista que se desempeña en Boca agregó que desde la AFA les comunicaron que tampoco les iban a pagar los viáticos correspondientes a la fecha FIFA y que no les iban a dar entradas a los familiares para los dos próximos amistosos ante Costa Rica.

“De mi parte, decido no seguir dando la cara, poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto”, recalcó Benítez, pieza clave del equipo en el último Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

"También remarcar que fue hecho acá para 'NO TENER GASTOS' y que las jugadoras no reciban nada 'ya que no hay plata'. Pero a nuestras familias sí cobrarles $5.000 el ingreso al estadio. Y así millones de cosas que hemos pasado, siendo BOLUDEADAS una y otra vez".

Qué dijeron las compañeras

La renuncia de las tres jugadoras mencionadas no tuvo su correlato en otras compañeras de la selección.

La arquera Vanina Correa declaró: "Una situación compleja, malentendido. Se ha hecho un pedido de cobrar un viático por la situación económica, donde se hace muy complejo. Las compañeras decidieron tomar sus medidas, nosotras apelamos a la respuesta de los dirigentes y fue una reunión positiva".

"Son mis últimos minutos en la Selección, despidiéndome de mis compañeras y mi proceso. Con Germán Portanova buscamos siempre atacar, también trabajamos proyectando a futuro", explicó Correa y cerró: "Lo que más voy a extrañar es el día a día de las concentraciones. Hace muchos años estoy acá. Feliz de poder compartir tantos años con mis compañeras".

Por su parte, la barilochense Myriam Mayorga dijo: "Las entradas nunca hubo problemas. Siempre que se jugó en Argentina, Fecha FIFA o Mundial nunca tuvimos problemas con eso. Hoy hicimos un listado de las necesidades de cada una de las jugadoras".

Juan Sebastián Verón se sumó a las críticas

El presidente de Estudiantes de La Plata y exjugador, Juan Sebastián Verón, es uno de los más críticos de la gestión Tapia y se sumó al tema con una opinión a través de Instagram. "Tener un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es. El fútbol necesita crecer desde sus bases, planificado, con una visión y sobre todo sustentable. Si no hay sustento detrás del empuje, el crecimiento no tiene futuro. Al final, es un tema de género, no deportivo", escribió la Bruja.