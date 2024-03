Preocupación por Lionel Messi: qué dijo el Tata Martino sobre el regreso del 10 en el Inter de Miami

Leo no juega desde el 13 de marzo pasado y se ausentó en los dos amistosos con la Selección Argentina. Ayer, el astro rosarino vio el empate 1-1 de las Garzas ante el New York City desde la tribuna.

El Inter de Miami volvió a disputar un encuentro correspondiente a la MLS sin la presencia del mejor jugador del mundo : las Garzas igualaron 1-1 frente al New York City, por la sexta jornada del campeonato doméstico norteamericano, y Lionel Messi presenció las acciones desde la tribuna . Si bien los médicos del elenco apadrinado por David Beckham se habían mostrado optimistas con respecto a la reaparición del 10 para el duelo de Concachampions ante el Monterrey, el próximo miércoles, el Tata Martino le puso paños fríos a aquella posibilidad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1774252526076035189&partner=&hide_thread=false InterMiami CF vs NYC FC https://t.co/ZpKBq9cmW2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 31, 2024

Ocurre que Leo no pisa el campo de juego desde el 13 de marzo pasado, ante Nashville, y todavía se está recuperando de una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. Incluso, la Pulga no participó de los dos pleitos amistosos de la Selección Argentina contra El Salvador y Costa Rica, pese a que ambos se desarrollaron en los Estados Unidos. Ahora, el estratega ex Newell's advirtió que quiere evitar un empeoramiento de la lesión que padece el crack y que lo llevará de a poco.