Preocupación en Paraguay por la salud de Benedetto: internado en un servicio asistencial

Este problema de salud se suma a un presente complicado para el exfutbolista de Boca y Arsenal. Desde su llegada a Olimpia en enero de este año, proveniente de Querétaro, Benedetto firmó un contrato por productividad hasta diciembre de 2025. Sin embargo, su desempeño ha estado lejos de las expectativas: disputó 11 partidos oficiales (10 por el torneo local y uno por Copa) y aún no logró marcar un solo gol.

Benedetto 2.jpg Darío Benedetto

El problema que tuvo Darío Benedetto con la hinchada de Olimpia

La falta de goles generó un creciente malestar en la hinchada, que venía reclamando resultados tras las duras derrotas sufridas en el torneo paraguayo y en la Copa Libertadores. De hecho, tras la caída como local ante Vélez, Benedetto protagonizó un tenso cruce con un aficionado, episodio que no pasó desapercibido. En aquella oportunidad, el delantero respondió llevándose el dedo índice a la boca en señal de silencio.

Consultado más tarde sobre el incidente, el propio Darío Benedetto aclaró en diálogo con ESPN: “Me la agarré con uno en particular que dijo algo que no tenía que decir. La gente se lo tomó como se lo dije a ellos y no fue de esa manera, eso lo aclaré después en una nota que hice con un canal. Quedó ahí”. Y agregó: “Fue un momento de calentura con alguien en particular que dijo algo que no me gustó. Estaba caliente por la situación, el resultado y por todo. Me dijo algo que no me gustó, yo también salí caliente y lo crucé de esa manera”.