Primer amistoso de Cipolletti: goleada y minutos para todos en Allen

El 4-4-2 tuvo como prioridad la posesión, el orden, la dinámica y la velocidad. Los centrales ordenaron mucho al equipo y los laterales le dieron velocidad al equipo por los costados.

El primer tanto fue con un centro de Liendo desde la izquierda, Magnago la bajó y Marcos la mandó a guardar.

Unión salió del fondo de a poco y para defender el Albinegro se mostró como un equipo corto, con las lógicas imprecisiones de un equipo que está en plena pretemporada. Hubo algunos desacoples también en la pelota parada, algo que Noto le marcó a sus jugadores.

Minutos más tarde, el ingresado Alex Díaz le puso un gran pase a Marcos y el delantero marcó el segundo con un derechazo. El goleador fue reemplazado por Santiago Jara y antes del final de los primeros 35', llegó el tercero con Jara gambeteando en el tramo final de la cancha y definiendo perfecto.

Ya para los segundos 35' que disputó Cipo frente a los dirigidos por Gianni Moscone, el once fue: Alex Verón; Tomás Páez, Jeremías Langa, Manuel Berra y Matías Kucich; Tomás Liendo, Denis Lara, Juan Fernández, Nicolás Iachetti; Iñaki Marcos y Henry Sáez.

Al toque, Henry tuvo sus situaciones y el palo le dijo que no dos veces. Al igual que en el primer tiempo, Jara volvió a entrar por Iñaki y Santiago marcó el cuarto tanto de la tarde.

Uno que tuvo mucha actividad con la pelota fue Alex Díaz, que se dio el gusto de marcar con un remate a media altura y finalmente cerró la cuenta Iachetti con un gol similar.

Qué dijo el Pope Díaz tras el amistoso

Alex Díaz tuvo mucha participación asistiendo y marcando un gol. "Contento, después de una larga preparación volver a hacer fútbol formal. Agarrando ritmo, creo que nos falta todavía, estamos recién empezando. Dejamos una buena impresión, para un primer partido anduvimos bien", dijo el volante a LM en La Mejor del Valle.

"Lo que veo es que en los dos equipos pueden variar los nombres, pero la idea es la misma. De mitad de cancha para adelante hay dos o tres jugadores por puesto y cualquiera que le toque está capacitado para hacerlo de la mejor manera. Por ahí cambian los nombres, pero el funcionamiento es casi el mismo, así que muy contento", agregó.

Díaz ocupó dos posiciones en el amistoso, siempre por el centro de la cancha. En la primera estuvo cerca del volante central y luego más próximo a los delanteros. "El doble 5 es como me hizo jugar Darío (Bonjour) el año pasado y me gusta estar más arriba también, un poco más suelto. Pero sin problemas de hacerlo en cualquier posición que me toque", subrayó.

En cuanto a la asistencia para el gol de Iñaki Marcos, el Pope explicó que "José me marcó la diagonal y lo deja solo a Iñaki atrás y el pase entró bien, así que contento".

Hubo mucho recambio en el plantel y también llegó un nuevo cuerpo técnico de la mano de Gustavo Noto. En ese sentido, el mediocampista confesó que "son todas sensaciones nuevas, otro cuerpo técnico, ideas nuevas, muchos compañeros nuevos y se está formando un lindo grupo. Creo que nos estamos preparando bien".

De cara al debut frente a Kimberley en Mar del Plata, Díaz finalizó: "Va a ser durísimo porque ellos vienen en competencia, van a mantener seguramente la base con los ánimos arriba de ascender, creo que allá va a ser un partido durísimo. Trataremos de arrancar bien de visitante y después hacerlo de local. Creo que si seguimos trabajando de esta forma vamos a llegar lejos".