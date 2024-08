Primer nivel: con qué equipo de basquet firmó contrato el hermano de Lautaro Martínez

Jano Martínez-Ferro.jpg

“No me pongo presión. Yo sé lo que puedo dar y por suerte no sólo tengo una familia que me apoya y me aconseja, también lo hacen mucho en el club. Recuerdo mucho el debut con la camiseta de Villa Mitre. Yo ni entraba con Primera, pero el DT (Ariel Ugolini) me llamó que me iba a cambiar, me pelaron y entré los últimos dos minutos. No lo podía creer, todo lo que viví y me esforcé se me vino a la cabeza en un segundo”, relató en una entrevista con Infobae.

Sumado a esto, reveló detalles de su vínculo con su hermano campeón del mundo con la Selección argentina de fútbol: “Yo hablo todos los días con él. Y él me dice que vaya tranquilo, siendo yo, haciendo lo mío. Que sea responsable, respetuoso, humilde y, sobre todo, que esté tranquilo. A veces pienso que puedo jugar más, me impaciento. Y ahí todos me ayudan, en mi familia y en el club”.