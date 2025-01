Primera División: Cuál es el jugador de 44 años que estaría por cerrar en un equipo

Un delantero histórico de Primera División podría desempolvar sus botines y volver a competir. Se trata de Santiago "el tanque" Silva quien, meses atrás, confirmó que si lo llama n desde el fútbol argentino está para volver a competir, "¿Cómo no voy a estar para jugar? ¡Estoy todo trabado, me entreno todos los días!”, confesó en una nota con Olé a mediados de 2024.

Silva y su paso por la Primera División

La relación entre Silva y el Taladro siempre fue especial, no solo por los logros conseguidos sino también por el cariño mutuo. Desde el campeonato Apertura 2009 donde el delantero dejó una huella imborrable junto al equipo de Falcioni el amor de los hinchas ni siquiera se marchitó. Hasta teniendo una prueba de fuego en el medio, el Tanque fue jugador de Lanús. Allí se consagró campeón de la Sudamericana 2013 y también dejó una imagen inquebrantable. Aun así, dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz y claro está que para el 9, Banfield es uno de ellos. Regresó en 2016 y esa relación se reconstruyó hasta hoy, que es uno de los históricos más elegidos por esa hinchada.

¿Tendrá esta historia un tercer capítulo (casi) 10 años después? Los caminos y las pistas parecen indicarlo, pero la realidad es que no hay nada concreto. Si bien sería algo impensado ver a un delantero de 44 años en nuestro fútbol, podríamos vivenciar la primera sorpresa deportiva del 2025

Cómo fue el final de carrera de Santiago Silva

Sus goles dejaron una marca en muchos lugares, siendo el uruguayo que más convirtió en clubes argentinos, superando a un tal Enzo Francescoli. Siempre, sin importar el color que vista, fue reconocido como un líder positivo. Si bien los años pasan y el físico puede llegar a cambiar, todavía quedan mentes sabias que creen que un jugador longevo, positivo y anhelante de competencia, puede aportar al grupo aún si no le toca jugar todos los partidos.

Es por eso que su posible vuelta al Taladro no sería tan descabellada. Si bien afirman desde las entrañas de Banfield que no es un tema sencillo de decidir ya que “no hay un convencimiento general, debería decirte que es algo que un 90% no va a pasar... Pero lo vamos a charlar entre todos y, ante la falta de líderes que hay, no sé qué puede pasar”, según pudieron saber desde Olé.

Cabe recordar que su deseo no era retirarse, sino que, en 2020, debió hacerlo por una suspensión de dos años por doping, producto de un tratamiento de fertilidad que estaba llevando adelante. Ante su situación determinante, Silva decidió entrenarse solo para no perder su fisionomía deportiva, “era un león enjaulado” comentó en una entrevista con colegas de Olé. En 2022, cumplida ya la suspensión, fichó para Aldosivi, club marplatense donde terminó disputando 39 partidos y marcando tres goles.