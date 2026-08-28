Qué dijo Xabi Alonso tras el debut oficial de Valentín Barco en el Chelsea.

El ex Boca fue titular en los Blues en el triunfo por 2 a 0 ante Luton Town por la Copa de la Liga.

Valentín Barco tuvo su debut oficial con la camiseta del Chelsea . El ex Boca fue titular por primera vez en el conjunto inglés en el marco del encuentro por la primera ronda de la EFL Cup contra Luton Town en Stamford Brigde, juego donde si bien los hinchas visitantes le silbaron por ser parte de la Selección Argentina fue clave para el triunfo de los Blues y se ganó los elogios de su entrenador Xabi Alonso .

Desde el arranque como volante central mientras se termina de definir la venta de Enzo Fernández a Manchester City, el Colo brilló y se llevó las felicitaciones del mandamás español, de última experiencia en Real Madrid. "Valentín tuvo una actuación impresionante. Muy dinámico, bien con la pelota, muy atento de lo que pasaba en la mitad del terreno de juego", expresó el exvolante de 44 años.

Los números del oriundo de Carlos Casares cuentan la historia, ya que fue el jugador de los Blues con más contacto con la pelota (116) y acertó 97 de sus 104 pases intentados, 13 de ellos en la cercanía al arco rival y 67 en el campo contrario. También dijo presente en materia defensiva, con siete recuperaciones y al imponerse en tres de los cuatro duelos terrestres que disputó. Una actuación que le pone en carrera para ocupar el puesto que Enzo está próximo a dejar vacante al emigrar a Manchester.

Pese a su brillante desempeño, Barco fue abucheado por los fanáticos del equipo visitante presentes en el estadio, con el recuerdo de la histórica semifinal de la Copa del Mundo en la que la Albiceleste eliminó a Inglaterra, expresaron su desaprobación con el ex Boca, igual que como ocurrió con Enzo Fernández hace unos días en cancha del Fulham.

Cuántos millones recibirá River por la llegada de Exequiel Palacios al Ipswich Town

Ipswich Town, una de las caras nuevas de la recién comenzada temporada de Premier League, realiza un intenso mercado de pases con el objetivo de establecerse en la categoría y este jueves anunció la contratación de un mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina: Exequiel Palacios.

Tras la compra del paraguayo Julio Enciso en 30 millones de euros, el conjunto inglés reflotó las negociaciones con Bayer Leverkusen y se hizo de la ficha del Tucu. Los alemanes habían rechazado un primer ofrecimiento por 15 millones de euros y, luego de varias conversaciones entre las instituciones, los ingleses mejoraron considerablemente la propuesta: 25 millones más otro 2,5 sujetos a objetivos.

La operación repercute de forma directa en River, que recibirá 1,3 millones de euros: 800 mil en concepto de mecanismo de solidaridad por la formación del futbolista y otros 500 mil a raíz de la plusvalía acordada cuando vendió a Palacios al fútbol alemán.

En Bayer Leverkusen el campeón del mundo disputó 185 partidos, convirtió 15 goles y ganó tres títulos en 2024 como una pieza clave del entonces equipo de Xabi Alonso. Por su parte, el Ipswich Town debutó con triunfo el pasado fin de semana en la Premier League. Por la primera fecha de la temporada 2026-2027, The Tractor Boys derrotaron al Sunderland por 2 a 1.