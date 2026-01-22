Qué equipos del fútbol argentino se ven beneficiados con la amnistía de AFA a los sancionados

En las horas previas al inicio del certamen, nuevamente la AFA volvió a tomar la polémica decisión de anular las penas.
La Asociación del Fútbol Argentino decidió aceptar el pedido de amnistía, por lo que se anularon todas las sanciones de cara al inicio del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Una vez más, la entidad que preside Claudio Tapia deja sin efecto las penas que debían cumplirse según el Tribunal de Disciplina desde la temporada anterior.
Esto ocurre desde hace un tiempo en el comienzo de cada año. El hecho de que la decisión se haya tomado en las horas previas al comienzo de un nuevo torneo vuelve a exponer las desprolijidades en los manejos del Chiqui y los dirigentes del fútbol argentino, que son los representantes de los clubes.
El detalle de la amnistía
La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.
En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.
Esta medida beneficia principalmente a Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, ya que habían sufrido una suspensión sus jugadores que le dieron la espalda a los de Rosario Central en el pasillo en repudio al título de Campeón de Liga que inventó la AFA para premiar al “Canalla”.
Los jugadores que pasan a estar disponibles
De esta manera, Eduardo Domínguez contará para el debut del viernes con Fernando Muslera, Román Gómez (vendido a Bahía), Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina (seguirá su carrera en Botafogo) y Mikel Amondarain.
Además, Independiente tendrá a disposición a Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés; San Lorenzo a Johan Romaña; Huracán a César Ibáñez; y Tigre a Ramón Arias.
La amnistía incluyó además a la Copa Argentina, donde se levantaron los castigos aplicados a Franco Amarfil, Alejo Osella, Matías Fernández y al entrenador Alfredo Berti, todos de Independiente Rivadavia, sancionados por incidentes en la final ante Argentinos Juniors.
Todos los árbitros de la primera jornada del Torneo Apertura
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel E. Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Laura Fortunato
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2 Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Juan Pafundi
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Jorge Broggi
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Ariel Penel
AVAR: Javier Delbarba
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Yamil Possi
AVAR: Sebastián Habib
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Juan Pablo Loustau
Te puede interesar...
Leé más
Una mujer de 20 años y su pareja, presos por extorsionar a una figura del fútbol mundial
Caleta Olivia: un adolescente de 17 años fue apuñalado tras una final de fútbol
Básquet: el Decano campeón mantiene la base y sueña con el ascenso
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario