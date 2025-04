Que está haciendo Neymar para llevarse a Leo Paredes al Santos de Brasil

“Todavía me escribe, me manda mensajes. Me vuelve loco. Le digo que no me moleste, pero él me llama, me dice que quiere jugar conmigo", reveló el jugador en diálogo con "Los Edul" sobre el deseo de encontrarse en el Santos, equipo que lo vio nacer al '10' de la canariña. Sin embargo el mediocampista no le cerró la puerta: "Vamos a ver que pasa", dijo Paredes.