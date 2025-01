Qué falta para que Neymar vuelva a jugar en Brasil

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de pases, "el regreso de Neymar al Santos es ahora inminente tras alcanzarse un acuerdo verbal". Además, aclaró que "la próxima semana se formalizarán los pasos para cerrar el trato con Al Hilal y se revisarán los contratos. Neymar ya dio su consentimiento para el fichaje… todo está listo, pronto será oficial".

Este movimiento se produce después de que los dirigentes del conjunto de Arabia Saudita se cansaran de las constantes lesiones del crack brasileño, quien desde su llegada al club solo disputó siete partidos, marcando un gol y dando tres asistencias. Además, el entrenador Jorge Jesús agotó su paciencia y decidió no inscribirlo para la segunda parte de la Saudi Pro League.

Embed - Neymar Jr back to Santos, deal almost done… HERE WE GO SOON!