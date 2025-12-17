¡Qué garrón! El error de Agustín Rossi para el gol de Kvaratskhelia en Flamengo-PSG

El campeón de la Libertadores no podo con el de la Champions en la final de la Copa Intercontinental.

Agustín Rossi fue la única presencia argentina en la final de la Copa Intercontinental. El arquero de Flamengo cometió un error en la apertura del marcador y PSG aprovechó para ponerse en ventaja.

Si bien se arrojó correctamente tras el centro de Doué , el argentino no logró retener la pelota y apenas la desvió. Por eso, el georgiano Kvaratskhelia apareció por el segundo palo para abrir el tanteador en favor de los parisinos.

Embed ¡GOOOL DE PSG!



Rossi no llegó a desviar el centro de Doué y Kvaratskhelia puso el 1-0 ante Flamengo.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/HFRPcxPj6x — DSPORTS (@DSports) December 17, 2025

Ya en el complemento, cuando no pasaba mucho en el partido, Flamengo llegó a la igualdad. De Arrascaeta cayó en el área luego de un contacto con Marquinhos y el juez cobró penal después de ser llamado por el VAR.

Con su habitual calidad y la forma original de ejecutar, Jorginho le cambió el palo al arquero, abrió la cara interna del pie derecha e igualó las acciones.

Embed ¿LES PARECIÓ PENAL DE MARQUINHOS SOBRE DE ARRASCAETA?



Tras la revisión en el VAR, el árbitro Ismail Elfath decretó la pena máxima a favor de Flamengo.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/AtOOfqHrOI — DSPORTS (@DSports) December 17, 2025

Crónica del partido

PSG dominó el primer tiempo: el conjunto parisino impuso el ritmo desde el inicio y jugó mayoritariamente en campo rival. En los primeros minutos generó varias situaciones, con remates lejanos de Vitinha y Lee Kang-In, y un gol de Fabián Ruiz que fue anulado tras la intervención del VAR.

Flamengo buscó detener el envión rival recurriendo a faltas e intentando replegarse para resistir los avances del PSG. Con el correr de los minutos el partido se emparejó y el equipo brasileño logró reaccionar: tuvo aproximaciones claras, como las de Carrascal dentro del área y un remate de Pulgar desde media distancia que exigió al arquero parisino.

El trámite se tornó friccionado, con varias faltas, tarjetas amarillas y pausas que le quitaron continuidad al juego.

Entonces, el error de Rossi en el primer tanto del partido fue determinante y generó el primer grito de la noche mediante Kvaratskhelia.

El desarrollo del juego se extendió a los primeros minutos del segundo tiempo.

João Neves encontró un remate dentro del área que obligó a Rossi a responder con seguridad. Luego, el PSG siguió sumando presencia en ataque con un córner a favor, mientras Flamengo buscó adelantarse por las bandas sin lograr profundidad en los primeros diez minutos.

Nuevamente un error fue decisivo en el mismo arco, pero para el otro equipo. Marquinhos se lo llevó puesto a De Arrascaeta dentro del área y el penal llegó mediante el VAR. Jorginho lo cambió por gol y Flamengo empezó a crecer.

En los últimos 20', el equipo brasileño estuvo más cerca del segundo que el PSG con un par de contragolpes que no pudo finiquitar.

Recién en la última del tiempo regular, los de Luis Enrique generaron su chance de pelota parada y Marquinhos se perdió un gol increíble tras el centro de Dembelé.

El ingreso de Nicolás De La Cruz fue importante para Flamengo, que resistió en el tiempo suplementario ante un rival de muchísima más jerarquía, que además se mostró entero físicamente.

Sin embargo, la definición se fue a los penales.

Cuando parecía que Rossi tendría su gran chance de hacerse héroe ante los ojos del mundo, fue el ruso Matvéi Yevguénievich quien se erigió como figura.

Si bien el argentino pudo evitar el gol de Barcolá y forzó el primer errado por Dembelé, no pudo ser decisivo como contra Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Libertadores.

El arquero del PSG tapó cuatro remates y llevó a su equipo al primer campeonato Intercontinental de su historia.