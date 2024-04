Qué hizo el Dibu Martínez después de confirmarse su lesión en Inglaterra

La situación es atípica para Dibu Martínez, quien ha sido un titular indiscutible tanto en el Aston Villa como en la Selección Argentina, participando en la mayoría de los partidos de ambas instituciones en la temporada.

Dibu 2.jpg La foto del Dibu Martínez en su juntada familiar

Se supo cuál es la lesión del Dibu Martínez

Hace pocas horas la buena noticia llegó desde Inglaterra tras los estudios médicos, que revelaron que el Dibu Martínez no sufrió un desgarro, sino una pequeña rotura fibrilar, lo que significa que su tiempo de recuperación será breve y no corre riesgo su participación en la Copa América. Aunque se perderá un partido con Aston Villa, la lesión no parece ser de gravedad, lo que alivia las preocupaciones tanto en el club como en la selección.

A pesar de la lesión, Martínez ya tenía en cuenta que no estaría disponible para la ida de la semifinal de la Conference League debido a una suspensión, y tampoco podrá jugar contra Brighton. Sin embargo, el objetivo es que regrese a la titularidad para definir en suelo griego el pase a la final de la competencia europea y cerrar la temporada con el Aston Villa.