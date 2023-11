Qué jugadores de River gastaron fuerte a Boca tras la final de la Libertadores

La derrota de Boca en la final de la Libertadores fue la excusa ideal para que varios ex River aprovecharan su oportunidad de burlarse.

La derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2023 no solo afectó a los hinchas xeneizes, sino que también dejó rastros en el mundo de River, sobre todo en algunos de sus ex jugadores, que no perdieron su oportunidad de burlarse.