Qué le regaló el marido de Noelia Marzol al cumplir 4 años de casados

Es que el cuarto aniversario de casados de esta pareja no pasó desapercibido. Ramiro Arias, siempre atento y cariñoso, sorprendió a su amada Noelia con un romántico gesto. Le entregó una exquisita caja de trufas de la prestigiosa marca Vasalissa. Las trufas, rellenas de chocolate negro y blanco, estaban adornadas con coloridos polvos y granas, convirtiendo el regalo en un verdadero festín visual y gastronómico.

La emoción de Noelia fue palpable al compartir este tierno gesto a través de sus historias en Instagram, donde cuenta con una audiencia de más de 2.4 millones de seguidores. "Me estaba yendo a trabajar y al salir de casa me entrega esto... Amaría compartirles, pero no sé si al finalizar el día va a quedar alguno...", expresó la modelo, agradecida con su esposo por su atención en un día tan especial.