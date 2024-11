Qué medidas tomó Rosario Central tras el crimen de "Pillin" Bracamonte

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1856702973260313016&partner=&hide_thread=false Informamos a nuestros socios y socias que el Caribe Canalla cerrará sus puertas, por tiempo indeterminado, los días miércoles y jueves desde las 20 hs. El resto de la semana mantendrá su horario habitual. pic.twitter.com/krKsgrQyHl — Rosario Central (@RosarioCentral) November 13, 2024

Cómo fue el asesinato de los jefes de la barrabrava de Rosario Central

Este sábado el fútbol argentino se tiñó de sangre, ya que luego del partido que disputaron Rosario Central y San Lorenzo, la violencia se apoderó de los hinchas y el hecho terminó con el brutal asesinato de los dos jefes de la barra brava del club santafesino.

En lo deportivo, el equipo porteño venció 1-0 a su contrincante, pero la masacre ocurrió a la salida del Estadio. Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Atardo fueron abatidos con lo que se calcularon entre 7 y 10 balazos por "al menos dos personas" sobre una moto que pasaba al costado de la camioneta en la que se trasladaban.

El caso se encuentra bajo investigación y las primeras versiones indican que una moto interceptó el vehículo en el que se trasladaban Bracamonte y Atardo, en las intersecciones de las calles Reconquista y Avellaneda, a unas cuadras del estadio del Canalla. En tanto, la primera muerte confirmada fue la de Rana, quien se sospecha era el conductor, mientras que minutos después se hizo público que Pillín también había perdido la vida. Ambos decesos fueron constatados en el hospital Centenario, donde fueron trasladados.

Jefe Barra Rosario Central.jpg

Con esta prueba, el Ministerio de Seguridad se vio obligado a reforzar la guardia policial en el centro de salud por desbordes con familiares de ambos fallecidos. En tanto, quien interviene en la causa es el fiscal Alejandro Ferlazzo, titular de la Unidad de Homicidios Dolosos, desde donde informaron que solicitaron "el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, así como la toma de declaraciones a eventuales testigos, ya que se trata de una zona altamente concurrida, el levantamiento de rastros y la autopsia de ambos cuerpos”.

En el momento del asesinato, todavía había gente saliendo del Estadio, por lo que muchos aseguraron que se escucharon entre 7 y 10 disparos y otros tantos pudieron confirmar que fue desde una moto desde donde se originaron los disparos. Y, si bien no se conoce la causa exacta de por qué ambos jefes de la barra brava de Rosario Central fueron asesinados, se sospecha que todo se trató de un ajuste de cuentas.

No es la primera vez que Bracamonte es el centro de situaciones violentas. Lo cierto es que hacía ya varios meses que no tenía permitido el ingreso al estadio por el derecho de admisión que aplicaba la institución sobre él. Es por eso que no estaba en la cancha al momento del hecho, sino a los alrededores, donde siempre se presentaba cuando su equipo juega de local.