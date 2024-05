Qué tiene que pasar para que River clasifique este martes a octavos de la Libertadores

Además de ganarle al "Bolso", el conjunto argentino precisa que Libertad de Paraguay no derrote a Deportivo Táchira en el partido que se disputará a la misma hora en Venezuela. El conjunto guaraní tiene tres unidades y Táchira todavía no sumó en lo que va del torneo. Si River gana se va a 12 y, en caso de que Libertad no llegue a 6, ya no lo podrá alcanzar porque luego restarán dos fechas por disputarse.