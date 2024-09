Quién es el DT que quiere Riquelme para levantar su gestión en Boca

kily-gonzalez-boca-union.jpg

Lo cierto es que en el xeneize ya suenan nombres y uno de ellos, del gusto del presidente Juan Román Riquelme, es Kily González, actual entrenador de Unión de Santa Fe. Lo cierto es que desde la comisión directiva es uno de los principales candidatos aunque hace un mes el entrenador fue consultado por un posible traspaso a Boca y le bajó la espuma: "Tengo la camiseta de Unión. No me llamó nadie. Los rumores en el fútbol siempre están, pero sería faltarle el respeto a la camiseta de Unión. Y estoy convencido de mi Unión”. Con Martínez afuera... ¿será el momento que el consejo de fútbol llame al entrenador?

Habló Juan Román Riquelme y pidió "tomar las cosas con calma"

Luego de la decisión de Diego Martínez, que comunicó su dimisión como entrenador de Boca tras la derrota por 2 a 0 frente a Belgrano en Córdoba, Juan Román Riquelme estuvo reunido con los futbolistas en el vestuario y a la salida dialogó con los periodistas que esperaban por él en la zona mixta.

La primera pregunta fue sobre la salida del entrenador, en qué contexto había ocurrido y sobre un posible reemplazante, iniciando el ida y vuelta con una respuesta picante: "¿El técnico habló con ustedes? Entonces no se que quieren que les diga. Hay que tomar las cosas con calma".

el-presidente-de-club-atletico-boca-juniors-juan-roman-riquelme-foto-fe-jose-jacome-2OQP7XJ4AFCHJFAJLOK2IURYWY.avif

El presidente del Xeneize continuó: "Acaba de irse el DT recién. Teníamos la ilusión de hacerlo bien, conseguir el triunfo, no se pudo, no se jugó bien. Eso es lo que más dolor nos da. Por eso al hincha mandar un abrazo, pedirles disculpas porque no estamos compitiendo como lo tenemos que hacer, tenemos que mirar para adentro, tragar saliva, y saber que el fin de semana que viene tenemos revancha y tenemos que competir como corresponde".

A su vez, Riquelme les dejó un mensaje a los periodistas: "Que lo miren de otra manera, que quieran trasladar una cosa diferente, o que parece que estamos en una guerra, yo no vivo así. Cuando jugaba no lo vivía así y en este lugar tampoco. Trato de ser sincero, lo más posible, trato de ser claro y no estamos compitiendo como se merece este deporte.

Román también tuvo palabras específicas para los hinchas: "Mañana tienen libre para pensar y analizar los jugadores, el lunes entrenan. Es fútbol. Es deporte. Es un deporte. Con mucha emoción, nervio, así lo vivimos en nuestro país, pero no deja de ser deporte, y al deporte se tiene que competir, sea el que sea y no estamos compitiendo, tan simple como eso. Estamos tristes, dolidos, quiero pedir disculpas al hincha, tenemos que competir mucho mejor, pero tenemos que tragar saliva y mirar para adelante".

"Esperamos la semana que viene comenzar a competir como se merece nuestro club y nuestros hinchas, entre todos vamos a salir de esto porque al final es fútbol, nada más", finalizó Juan Román Riquelme.