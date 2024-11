Quien es el ex jugador de River que descartó su vuelta

Nicolás-De-La-Cruz-Despedida-Portada.jpg

Nicolás De la Cruz sobre su regreso a River

Nicolás de la Cruz prefirió no jugar con los hinchas y no dar lugar a los rumores, por lo que en una reciente entrevista fue tajante al responder sobre su posible vuelta a Núñez: "En ningún momento se me pasó por la cabeza volver ahora al club". Esa frase tiene un enorme peso específico, aunque lo que rebotó fuerte en Núñez no está relacionado a su no regreso sino a la revelación que hizo sobre su salida del club.

Después de explicar que la gente cercana a él, Marcelo Gallardo y hasta Jorge Brito ya sabían que por ahora no se le pasa por la cabeza ponerse otra vez la banda roja, el volante uruguayo le sumó un capítulo más al Demichelisgate. Porque, aunque el DT esté en México, haber confesado que "el deseo de salir del club a otro como Flamengo se terminó dando por circunstancias externas a lo deportivo" reabrió una vieja herida.

"Después de la eliminación de la Libertadores con Inter se dieron una serie de circunstancias que no voy a entrar en detalles que me llevaron a sentirme incómodo dentro del club", reveló DLC en charla con F12 (ESPN), en la que dejó en claro como manejó la situación.

La situación de De la Cruz con Demichelis en River

Si bien no llegó al extremo de romper relaciones y dejar de hablarse después del famoso episodio del off como hizo Enzo Pérez, le hizo saber sus diferencias de frente y fue tomando distancia hasta el momento de su partida. Hasta se sabe que la situación que se vivió en la segunda mitad de 2023 tuvo influencia en su salida.

No haber vuelto a hablar con Demichelis tras la despedida, y sí con integrantes del cuerpo técnico, es otro signo de una incomodidad que también sintieron otros jugadores. Por lo pronto, Nico, con 214 partidos y 36 goles en River, sigue siendo un gran hincha más.