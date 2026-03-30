Quién es el tenista argentino que hizo historia tras la nueva actualización del ranking ATP

Como cada lunes, el organismo actualizo su ranking, tanto en singles como en dobles.

Como cada lunes, se actualizó el ranking mundial de la ATP . En lo que respecta al tenis argentino, hubo un par de noticias muy buenas y movimientos mas que positivos. Entre ellos, se destaca un hito histórico.

El gran protagonista de la semana entre las raquetas argentinas fue Horacio Zeballos , quien alcanzó nuevamente el número 1 del mundo en el ranking de dobles. Pero en esta oportunidad, este logro fue aún más especial considerando que lo hizo en soledad, por primera vez.

El marplatense se aseguró la cima del escalafón tras alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Miami junto al español Marcel Granollers. A sus 40 años y 337 días, Zeballos no solo reafirmó su vigencia en la élite, sino que dejó su marca indeleble en la historia del tenis: se convirtió en el tercer jugador más longevo en llegar al número 1 del ranking de dobles.

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En ese selecto listado, solo es superado por el estadounidense Mike Bryan, quien alcanzó la cima con 41 años y 76 días en 2019; y por el indio Rohan Bopanna, que lo logró en 2024 con 44 años y 35 días. Zeballos, además, superó la marca del canadiense Daniel Nestor, quien había sido número 1 con 40 años y 5 días.

El gran presente de Horacio Zeballos

Para Horacio Zeballos, el tenista argentino especializado en dobles, se trata de la tercera vez en la cima del ranking de la modalidad, aunque con una diferencia sustancial respecto a las anteriores: en esta oportunidad no comparte el primer puesto, un detalle que potencia el valor de la conquista.

Con esta nueva consagración, Zebolla suma 23 semanas como líder mundial y se posiciona como el cuarto sudamericano con mayor permanencia en la cúspide, por detrás de los colombianos Robert Farah (68 semanas) y Juan Sebastián Cabal (29), y del brasileño Marcelo Melo (56).

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En el ranking de singles también hubo movimientos relevantes para los argentinos. Francisco Cerúndolo continúa siendo el mejor ubicado del país, aunque esta semana descendió una posición y se ubica en el puesto 20 del mundo.

El porteño defendió los 200 puntos que había logrado en la pasada edición del Masters 1000 de Miami, donde también había alcanzado los cuartos de final. Con momentos de gran juego, eliminó al ruso Daniil Medvedev, actual Top 10 y ex número 1 del mundo, y llevó su marca de esta temporada a 14 triunfos y 6 derrotas.

Los movimientos de los argentinos en el ranking ATP

El resto de los argentinos dentro del Top 100 también han experimentado cambios de posiciones en esta nueva actualización del raking de la ATP. El dato más destacado en este apartado lo protagonizó Román Burruchaga. El joven bonaerense, flamante campeón del Challenger 100 de San Pablo, dio un salto de 25 lugares en la clasificación y alcanzó el puesto 77 del ranking ATP, el mejor de su carrera profesional.

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Burru continúa consolidando su crecimiento y se afirma definitivamente en el grupo de los 100 mejores del planeta, tras un ingreso fugaz (salió la semana siguiente) el mes pasado. Luego de su cuarto trofeo en el nivel Challenger, el tenista de 24 años se aseguró continuidad dentro del ATP Tour justo en el inicio de la gira europea de polvo de ladrillo, su superficie predilecta y que le permite alimentar sus expectativas de seguir escalando posiciones.

Mientras tanto, en los primeros puestos del ranking mundial también se presentaron cambios. El español Carlos Alcaraz se mantiene como número 1 del mundo, seguido por el italiano Jannik Sinner, flamante campeón del Miami Open al derrotar al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-4 en la final de este domingo.

El alemán Alexander Zverev -semifinalista y verdugo de Francisco Cerúndolo en cuartos de final- escaló al tercer lugar tras subir una posición, desplazando al serbio Novak Djokovic al cuarto puesto. El Top 10 lo completan el italiano Lorenzo Musetti, el australiano Alex de Miñaur, el canadiense Felix Auger-Aliassime, los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton, y el ruso Daniil Medvedev.

Los argentinos presentes en el Top 100 del ranking ATP

20° (-1) Francisco Cerúndolo

31° (+1) Tomás Etcheverry

50° (+2) Sebastián Báez

60° (+1) Mariano Navone

67° (-1) Camilo Ugo Carabelli

69° (+2) Juan Manuel Cerúndolo

77° (+25) Román Burruchaga

83° (-2) Thiago Tirante

87° (-5) Francisco Comesaña

El Top 10 del ranking ATP