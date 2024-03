Quién es Fernando Cosciuc, uno de los nuevos defensores de Cipolletti

"La verdad que nos venimos sintiendo de a poco bien con la pelota, agarrando ritmo de juego, esperando que llegue el torneo que es a lo que apuntamos”, dijo el protagonista a LM. Fue parte del primer equipo que saltó a la cancha y en los primeros 35 minutos se lo vio bien en el mano a mano y ordenando en voz alta a sus compañeros. “Desde chico que me caracterizo por eso, por el temperamento, la personalidad fuerte. Van a ver a un jugador con esas características”, describió.

El defensor llegó proveniente de Villa Dálmine, donde disputó 19 partidos en la temporada pasada. Además, tuvo paso por la primera división del fútbol argentino vistiendo la camiseta de Huracán de Parque Patricios durante 3 temporadas y este año tendrá su primera incursión en el Federal A. “Es la primera vez que voy a jugar el Federal, es una experiencia nueva. Sé que vengo a un club importante con aspiraciones grandes, así que vamos por eso”, afirmó.

Como muchos jugadores, al escuchar "Cipolletti", saben de qué se trata de una institución histórica del fútbol de ascenso y deciden sumarse al plantel. “Cipo es un club importante de la categoría. He tenido compañeros que han jugado acá, ahora vuelvo a compartir plantel con "Lauri" Tello, con él estuvimos el año pasado en Dálmine y antes de venir me comentó un poco como era el club y las aspiraciones que tenía, por eso no dudé en venir cuando se dio la oportunidad”, contó.

fernando cosciuc 2.jpg Cosciuc en una de las prácticas de Cipo. Foto: Antonio Spagnuolo

Gustavo Noto reunió un plantel amplio de más de 30 jugadores y con un nivel competitivo interesante, algo que también sienten los mismos futbolistas. “Se armó un lindo grupo, de gente muy laburadora, estamos todos con el mismo objetivo así que eso está bueno. Tiramos todos para el mismo lado y tenemos bien en claro lo que queremos para este año”, comentó.

Restan pocas semanas para el inicio y Cipo tendrá al menos un amistoso más previo a la fecha 1 frente al recién ascendido Kimberley, el próximo 22 de marzo. “Estuvimos hablando un poco de lo que va a ser Kimberley, duro como todos los partidos de la categoría. Apuntamos a arrancar con el pie derecho, que es importante siempre cuando comienza un torneo, hacernos fuertes de local y visitantes”, afirmó.

Esto que será la primera incursión de Cosciuc en la tercera del fútbol argentino, lo tiene expectante debido al nuevo formato. “Está bueno, es mi primera vez en el Federal, se que el año pasado se han enfrentado varias veces entre los mismos equipos. Este año cambió el formato, que está bueno”, opinó.

“Va a ser un torneo duro, si clasificamos enfrentaremos a rivales de otras zonas que son duros también. Un torneo largo en el que vamos a necesitar de todos para llegar a fin de año de la mejor manera. Apuntamos a llegar al partido con Kimberley en gran forma y obviamente ir a ganar allá en Mar del Plata”, agregó el defensor.

La conformidad del rosarino con el equipo, la institución y la ciudad es plena. Se perfila para ser de la partida y se lo ve comprometido con su función, algo que seguramente va a gustar entre los hinchas. “Muy lindo (el lugar), soy una persona que me gusta la tranquilidad y las ciudades del interior. Soy de Rosario y estoy acostumbrado a la tranquilidad, cómodo como en casa”, concluyó.