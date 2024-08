Quién es la periodista que enamoró a Franco Colapinto antes de su debut en la Fórmula 1

La conversación comenzó con Christine felicitando a Franco por su reciente incorporación al equipo Williams y por la oportunidad de debutar en la Fórmula 1. “Bueno, Franco, antes que nada, enhorabuena. Estarás un poco en una nube, ¿no?”, le planteó la cronista. Colapinto, visiblemente emocionado, respondió: “Sí, estoy en una nube, estoy en una nube...”. Sin embargo, la entrevista tomó un giro más personal cuando el joven piloto expresó su alegría por ser entrevistado por Christine: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, comentó entre risas.

Christine, quien no solo es conocida por su labor periodística sino también por su destacada carrera en el automovilismo, respondió de manera cómplice: “Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me va a caer bien...”. Este intercambio de palabras, cargado de simpatía, fue capturado en video y rápidamente se difundió en las redes, donde los usuarios celebraron la conexión entre ambos.

Franco Colapinto 2.jpg Christine GZ, la periodista que llamó la atención de Franco Colapinto

Quién es Christina GZ, la periodista que llamó la atención de Franco Colapinto

El momento culminó cuando Christine, en tono de broma, replicó el video en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 166 mil seguidores, acompañándolo con emojis de risas y corazones azules, en clara referencia al color del equipo Williams. “Lo adoro”, escribió la reportera, añadiendo un toque personal al divertido cruce.

Christine GZ, cuyo nombre real es Christine Giampaoli Zonca, tiene una historia fascinante que la ha llevado a convertirse en una figura reconocida en el mundo del automovilismo. Nacida en Pondicherry, India, pero de raíces italianas y españolas, Christine se mudó a Milán a los ocho años y posteriormente a Tenerife, España, donde comenzó su pasión por las carreras. A lo largo de su carrera, ha competido en diversas categorías, incluyendo el Campeonato de España de Rally y la Baja 1000 americana, y más recientemente, se desempeñó como comentarista de Fórmula 1 en Italia.