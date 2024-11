Quien será el reemplazante de Mascherano en la Sub-20

El Tata Martino sorprendió a todo Inter Miami y pegó el portazo cuando había sido protagonista en la obtención del primer trofeo del club (Leagues Cup) y quedando en la puerta del título de MLS tras una temporada intachable donde parecía que Las Garzas eran el máximo candidato teniendo al as de espada en sus filas Lionel Messi. Esta decisión tiene un efecto dominó y podría repercutir en la Selección argentina.

¿Quién será el entrenador de la división menor? Según trascendió Diego Placente reemplazaría al jefecito en la dirección técnica de la juvenil. Dirige la Sub 17 y fue el conductor del equipo del que tomará las riendas. Sumado a esto, Diego tuvo conexión con la Sub 20 este año en el Torneo de L’Alcúdia en el que Argentina llegó a la final y perdió contra Uruguay cuando Mascherano dirigió la sub 23 en los Juegos Olímpicos.

El Tata Martino contó la verdad y reveló por qué se fue de Inter Miami

Si bien el Inter Miami ya tiene nuevo entrenador, ya que anunciaron a Javier Mascherano, ex jugador de Barcelona y la Selección Argentina, para tomar las riendas del equipo de Lionel Messi, la noticia repentina y sorpresiva de la salida del Tata Martino causó revuelo en las Garzas, ya que el argentino logró consolidar un equipo competitivo con títulos encima.

Es que el rosarino renunció a su cargo como director técnico del conjunto de La Florida después de la eliminación en la primera ronda de los playoffs de la MLS, luego de ser el mejor equipo de la temporada regular. Ante la llamativa decisión, Gerardo Martino explicó en una conferencia de prensa el motivo de su salida y se despidió del club

Los motivos de la salida del Tata Martino del Inter Miami

Durante una conferencia junto a Jorge Mas, el propietario del club estadounidense, el entrenador argentino explicó los motivos de su partida, destacando que su decisión responde a “cuestiones personales”. A su vez, el rosarino hizo énfasis en su cercanía con Messi durante esta etapa y descartó dirigir, por el momento, en el fútbol argentino, aunque “no le cierro las puertas”.

"Para bajar un poco el tono a rumores, por cuestiones estrictamente personales tengo que dejar Inter. No podemos volver el año próximo. Necesito estar en Rosario", afirmó el Tata. También agradeció al club por la oportunidad y valoró su experiencia: "De más está decir que hemos disfrutado mucho. Es muy atrapante, porque formar parte del cambio durante este año y medio nos ha puesto muy felices”.

“La decisión definitivamente la tomé antes del primer partido de playoffs. Por supuesto nadie, ni siquiera mi cuerpo técnico sabía de esta decisión final. Había que jugar tres partidos, intentábamos jugar menos con Atlanta. No quería que haya ningún motivo de distracción. Siempre buscando que el último partido con Atlanta, los días siguientes, pudiese manifestar aprovechando que venía la Fecha FIFA esta situación y el hecho de no poder continuar. La decisión estaba tomada algunas semanas antes”, agregó sobre su renuncia

El ciclo del técnico rosarino incluyó 67 partidos, con un saldo de 38 victorias, 13 empates y 16 derrotas. Además, se consagró campeón de la Leagues Cup 2023 y la Supporters' Shield 2024, aunque no logró clasificar al equipo a la final de la liga.

El Tata Martino sobre su vínculo con Messi

Sobre su vínculo con el 10 argentino, con quien compartió experiencias tanto en la Selección como en el Barcelona, el Tata contó: "La realidad es que de las tres oportunidades que pudimos trabajar juntos, este es probablemente el año y medio donde más cercanos hemos estado”.