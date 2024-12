Quinteros no dirigirá a Vélez ante Estudiantes para ir al casamiento de su hija: la carta que escribió

El director técnico de Vélez Gustavo Quinteros no estará presente en el partido por el Trofeo de Campeones ante Estudiantes de La Plata. El entrenador del Fortín se ausentará de este compromiso tan importante porque este sábado 21 de diciembre su hija se casará en Suiza.

"El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que nuestro entrenador Gustavo Quinteros no estará presente en el partido contra Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2024 a disputarse mañana en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. No obstante, estará en contacto directo con su Cuerpo Técnico, que quedará al mando de Leandro Desábato, durante el desarrollo del encuentro", escribió el equipo de Liniers en un comunicado.

Quinteros.jpg Gustavo Quinteros, DT de Vélez

"El motivo de la imposibilidad de asistir al partido del DT Campeón del Torneo de la Liga 2024 es un compromiso familiar imposible de posponer: el casamiento de su hija, organizado con meses de anticipación (cuando no estaba confirmada la fecha del Trofeo de Campeones) y sin margen para reagendar en el corto plazo. Desde la Institución entendemos la relevancia en la vida personal y familiar de este evento y acompañamos la decisión del entrenador", continuó.

"Asimismo, tanto el plantel como el resto del staff de fútbol profesional están al tanto de los detalles de la situación y comprometidos y con confianza para competir por un nuevo título para nuestro Club. Agradecemos la comprensión y apoyo de todos los socios e hinchas de Vélez. Estamos preparados para enfrentar un nuevo desafío y seguir dándole alegrías al pueblo fortinero", concluyó.

La carta que escribió Gustavo Quinteros para los hinchas de Vélez

A lo largo de mi carrera deportiva, tanto como jugador y como técnico, he tenido que ausentarme en fechas y eventos muy importantes de mi familia, priorizando siempre mi trabajo por encima de ellos.

Este 21 de diciembre se celebra el casamiento de mi única hija, y quiero estar a su lado en uno de los días más importantes de su vida. Deseo acompañarla al altar y vivir junto a ella este momento tan especial.

Lamentablemente, debo informarles que no podré estar presente en el próximo partido entre Vélez y Estudiantes. Esta vez he decidido dar prioridad a mi familia y estar con mi hija en esta ocasión tan trascendental. Hicimos todo lo posible por modificar la fecha, pero no fue posible.

Quiero transmitir tranquilidad a toda la gente de Vélez. Mi compromiso y el de todo el cuerpo técnico para la preparación de este partido ha sido el de siempre, trabajando con total dedicación y cuidado en cada detalle. Estaré siguiendo el desarrollo del juego en todo momento, colaborando activamente con mi cuerpo técnico y apoyando al equipo desde el principio hasta el final.

Gracias por su comprensión.