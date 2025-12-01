Racing enfrenta a Tigre por un lugar en las semifinales

La Academia y el equipo de Victoria se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda. El ganador irá contra Boca en La Bombonera.

Racing recibirá hoy a Tigre en un partido en el que ambos buscarán su lugar en una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 donde ya espera Boca que el domingo dejó en el camino a Argentinos Juniors.