Racing goleó 4-0 a Newell's en Rosario y se acerca a la punta

La Academia de Gustavo Costas se hizo fuerte en un duelo de candidatos. Aplastó al Rojinegro, que hasta aquí no había dejado ningún punto en el camino, y quedó a 2 puntos de los líderes.

En el complemento, Racing no cambió la postura ofensiva mostrada del primer tiempo y en tan solo tres minutos volvió a aumentar el marcador. Bruno Zuculini, el crack que regresó al club que lo vio nacer, sacó una tremenda volea de zurda y clavó la pelota en el ángulo, haciendo estéril el esfuerzo de Macagno.

Habían pasado menos de diez minutos del bombazo de Zuculini cuando el equipo de Costas le dio al rojinegro el golpe de nocaut. Otra vez Maravilla Martínez, que venía de clavarle tres a San Lorenzo, convirtió el cuarto para Racing.

A esa altura, el local ya pareció entender que lo mejor que podía hacer era no arriesgar tanto para evitar una goleada catastrófica. Por eso intentó hacer pie en el medio, ya no soltó tanto a los laterales y no dejó espacios para las contras de la Academia.

A los 15, Costas hizo los dos primeros cambios. Metió a Juanfer Quintero (le dio descanso por acumulación de partidos) y a Agustín Almendra, en reemplazo del goleador Martínez y Miranda. La idea era tener más la pelota, no entrar en el ida y vuelta que desgasta y conservar la notable diferencia que ya había sacado.

Con el partido planteado así, no extrañó que el marcador permaneciera inalterable. Newell's dejó de presionar tan alto para no exponerse y Racing, como le convenía no hacer más desgaste y mantener el resultado, se entretuvo toqueteando el balón en el medio, sin buscar profundidad.

El partido concluyó con el 4-0 que demuestra que lo de Racing es cosa seria y todo parece indicar que será un gran animador del torneo. Newell's intentará reponerse pronto para seguir peleando la punta.