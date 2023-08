Racing tuvo personalidad y contundencia, y pasó a cuartos de final

Así las cosas, el equipo de Gago, con un apoyo total de su público, tenía en claro que no podía fallar de nuevo. Si le tocase perder, no sería por un concierto de errores. Y lo que se vio fue un concierto de aciertos, porque el equipo no se desesperó y fue al frente en todo momento, controlando el juego desde lo posicional, la tenencia de la pelota y, especialmente, desde lo mental.

Roger Martínez fue el delantero peligroso que todo Racing espera y no solo que abrió el marcador sino que fue el que más forzó a Nacional, que lució desdibujado de principio a fin. Porque mientras la Academia transitó cada uno de sus minutos convencido de que avanzaría de ronda, los colombianos jugaron apichonados, casi con la certeza de que no tenían chances.

Y no la tuvieron. Ni siquiera en el tramo final, cuando Arias se resintió de su lesión y jugó el último cuarto de hora sin estar al 100% de su potencial físico. Pero ni así hubo riesgo. Racing ganó, ganó bien y ahora va por Boca.