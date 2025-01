Rally Dakar 2025: Santiago Rostan habló de problemas con la moto y un argentino ganó la quinta etapa

En la clasificación acumulada tras cinco etapas, Rostan se ubica en el puesto 49 de la general y 32 en su categoría, W2RC. Al finalizar la jornada, expresó: "Me fue bastante bien, tenía ganas de llegar hoy porque se me hizo un poco largo los dos días, pero pudimos descansar bien ayer, lo cual es importante en una etapa maratón. Teníamos que cuidar mucho tanto ayer como hoy porque no teníamos gomas, la moto no aceleraba tampoco frenaba bien, así que había que tener precaución".