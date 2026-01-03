Rally Dakar 2026: así le fue a Santiago Rostan en el prólogo

La competencia inició este sábado con el prólogo, mientras que el domingo marcará el inicio de la primera etapa en Arabia Saudita.

Santiago Rostan, el representante neuquino en el Rally Dakar.

La 48ª edición del Rally Dakar comenzó este sábado en Yanbu con el tradicional prólogo, un tramo corto de 22 kilómetros cronometrados más 73 de enlace, que sirvió para ordenar la largada de la primera etapa. En ese contexto, los argentinos tuvieron una actuación destacada entre los 20 inscriptos que tomaron la salida .

En Motos, Luciano Benavides fue el mejor representante nacional. El salteño, integrante del Red Bull KTM Factory, finalizó cuarto, a 11 segundos del ganador, el español Edgar Canet . De esta manera, Benavides quedó bien posicionado para el arranque de las etapas largas. Más atrás, Leonardo Costa terminó 52° y el neuquino Santiago Rostan 72°.

En las categorías de cuatro ruedas, los principales resultados argentinos se dieron en Challenger . Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini , campeones 2025, comenzaron el Dakar con un sólido cuarto puesto, confirmándose como uno de los binomios a seguir tras la eliminación definitiva de los cuatriciclos.

En la misma división, Kevin Benavides, doble campeón del Dakar en motos y ahora reconvertido a los UTV, se ubicó séptimo. Además, el argentino Augusto Sanz fue segundo como navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, mientras que David Zille y Sebastián Cesana completaron una destacada actuación al finalizar quintos.

Santiago Rostan rally dakar Santiago Rostan completó la penúltima etapa de mucha exigencia y quedó a un paso de cumplir el objetivo de completar el recorrido del Dakar.

En Ultimate, la categoría principal de Autos, hubo presencia argentina entre los navegantes. Bruno Jacomy terminó octavo junto al chileno Lucas del Río, mientras que Fernando Acosta fue noveno acompañando al español Óscar Ral. Por su parte, Eduardo Blanco, único argentino en Autos como navegante del español Jesús Calleja, concluyó 54°.

En Side by Side (SSV), Jeremías González Ferioli fue el mejor argentino del día. Junto a Gonzalo Rinaldi, finalizó quinto, dentro del Top 10. La otra dupla nacional, integrada por Manuel Andújar y Andrés Frini, cerró el prólogo en el 13° puesto.

También hubo participación argentina en las categorías especiales. Gastón Mattarucco, navegante en Dakar Classic, inició su camino con un 81° puesto, mientras que Benjamín Pascual se ubicó entre los primeros tres de su divisional en Mission 1000.

El Dakar continuará este domingo con la primera etapa completa, nuevamente con inicio y final en Yanbu. Serán 518 kilómetros totales, con 305 de especial y 213 de enlace.

Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y horarios

Domingo 4 de enero | Etapa 1 – Yanbu > Yanbu

Primer bucle cronometrado de 305 kilómetros, con pistas rápidas y sectores de arena donde la navegación empieza a ser clave.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Lunes 5 de enero | Etapa 2 – Yanbu > Al-Ula

Especial de 400 kilómetros rumbo al norte, con terreno más accidentado y zonas de roca volcánica que exigirán máxima precisión.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Martes 6 de enero | Etapa 3 – Al-Ula > Al-Ula

Recorrido de 422 kilómetros entre cañones y paisajes monumentales, con un roadbook particularmente técnico.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Miércoles 7 de enero | Etapa 4 – Al-Ula > Refugio (Maratón – Parte 1)

Comienza la primera etapa maratón con 451 kilómetros. Los pilotos no tendrán asistencia externa al finalizar la jornada.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Jueves 8 de enero | Etapa 5 – Al-Ula > Hail (Maratón – Parte 2)

Segunda parte del desafío maratón, con 372 kilómetros donde el desgaste mecánico será determinante.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Viernes 9 de enero | Etapa 6 – Hail > Riad

Tramo de 331 kilómetros, veloz y exigente para los motores, antes del día de descanso.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Sábado 10 de enero | Jornada de descanso – Riad

Día destinado a la recuperación física y al reacondicionamiento de los vehículos en el vivac central.

Domingo 11 de enero | Etapa 7 – Riad > Wadi ad-Dawasir

La etapa más extensa del rally, con casi 900 kilómetros totales y 462 cronometrados, marcando el ingreso pleno a las grandes dunas.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Lunes 12 de enero | Etapa 8 – Wadi ad-Dawasir > Wadi ad-Dawasir

Bucle de 481 kilómetros que recupera la tradicional salida en masa, evocando las ediciones africanas del Dakar.

Largada general:

01:30 hs

Martes 13 de enero | Etapa 9 – Wadi ad-Dawasir > Bisha (Maratón – Parte 1)

Inicio de la segunda etapa maratón, con 410 kilómetros de dunas y arena blanda en pleno desierto.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Miércoles 14 de enero | Etapa 10 – Bisha > Bisha (Maratón – Parte 2)

Jornada clave de 421 kilómetros que comenzará a definir a los candidatos al título.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Jueves 15 de enero | Etapa 11 – Bisha > Al-Henakiyah

Especial de 347 kilómetros donde la gestión mecánica será vital tras más de diez días de competencia.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Viernes 16 de enero | Etapa 12 – Al-Henakiyah > Yanbu

Penúltima jornada con 310 kilómetros técnicos entre rocas y cañones antes del desenlace final.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Sábado 17 de enero | Etapa 13 – Yanbu > Yanbu__IP__

Gran cierre del Dakar 2026 con una especial corta de 105 kilómetros junto al Mar Rojo.

Largada: