Regata de Oro: Ratto y Salinas se quedaron con la etapa más larga en el anteúltimo capitulo

Los jóvenes no dejan de ser protagonistas y dominaron los 68 kilómetros a un día del cierre de la edición de Oro.

Este sábado se completó el octavo y anteúltimo capítulo de la Regata Internacional del Río Negro , en lo que fue una jornada extenuante y decisiva en el Valle Inferior , donde los márgenes de error fueron mínimos y cada segundo puede pasó a ser determinante.

La acción volvió a comenzar bien temprano, con la etapa más larga de toda la Regata con 68 kilómetros de recorrido y casi cuatro horas de navegación para los botes olímpicos, en un tramo que unió la Balsa de Guardia Mitre con La Cantera, un sitio histórico que fue recuperado especialmente para las 50 ediciones de la tradicional prueba.

En el último tercio del recorrido, cada jornada se vuelve clave. La etapa 7 ya había exigido máxima concentración y esta jornada fue aún más demandante desde lo físico, obligando a los palistas a pensar cada movimiento, regular esfuerzos y diseñar estrategias finas para evitar pérdidas de tiempo que, para los botes del podio, pueden resultar irreversibles.

Con tantos kilómetros por delante, el ritmo fue sereno por tramos, lejos de la velocidad constante. De hecho, por momentos la escena pareció más una travesía grupal que una carrera, con pelotones donde hubo hermandad y cooperación.

Mientras algunos botes tiraban metros aprovechando la ola, otros bajaban las paladas para hidratarse y recuperar energías antes de retomar el ritmo.

regata costa

El viento volvió a ser protagonista en esta zona del Valle Inferior, las bombas extractoras trabajaron a pleno en casi todas las embarcaciones y hasta el cubre–cockpit, que en otros contextos puede parecer exagerado, resultó necesario. En algunos sectores, el río estuvo picado, con olas de entre 10 y 15 centímetros que complicaron el andar; en otros, el viento y el agua se calmaron, dejando un río lento y pesado, muy característico de esta región.

En esos tramos más planchados, Damián Pinta y Facundo Lucero se movieron con comodidad, aprovechando una condición que suele ser su zona de confort. Sin embargo, el momento más incómodo de la jornada llegó pasadas las 13, cuando ráfagas superiores a los 50 km/h se hicieron sentir con fuerza durante la última hora de remada.

El binomio Agustín Ratto y Julián Salinas tomó la iniciativa desde el comienzo. Por momentos eligieron remar más cerca de la costa y, con un bote pesado, lograron imprimir velocidad cortando la corriente, especialmente en los últimos kilómetros. No aflojaron en el cierre y, una vez más, el final se resolvió a puro sprint. La dupla se quedó con la etapa en 03:56:37.3, bajando la barrera de las cuatro horas y marcando un ritmo sólido.

Los hermanos Franco y Dardo Balboa nunca se despegaron del pelotón principal y regularon durante toda la jornada. La ventaja que sostienen en la general les permitió cuidar el físico, la embarcación y administrar el esfuerzo. Arribaron escoltas con un tiempo de 03:56:37.9, manteniendo su liderazgo rumbo a la última etapa.

regata del río negro

El tercer lugar fue para Damián Pinta y Facundo Lucero, quienes por momentos se metieron como líderes del día y marcaron el ritmo del grupo, pero finalmente cruzaron la meta en 03:56:38.4, en un cierre ajustadísimo entre los tres primeros botes.

La jornada también dejó una baja en los botes principales, Franco Napoli y Joaquín “Perico” Sánchez Blazica, que venían en crecimiento y habían logrado un podio en la etapa 4, abandonaron la competencia. Río abajo, el andar no fue el óptimo y Franco Napoli, tras sufrir una lesión, se vio obligado a dejar la Regata cuando todavía estaba metido en la pelea, dejándole el cuarto lugar de la general a los hermanos Feijoo que metieron presión y un buen rendimiento desde antes del segundo descanso.

Se define la Regata de Oro

Los hermanos Balboa acarician el título con un acumulado de 19:18:03.3 en la general, seguidos de Julián Salinas y Agustín Ratto con 19:24:40.8 mientras que Damián Pinta y Facundo Lucero tienen 19:27:39.6 completando el podio.Con el desgaste acumulado, el viento y los kilómetros pesando en el físico, la Regata de Oro quedó lista para su capítulo final y definir la historia.

Serán 50 kilómetros desde La Cantera hasta la capital rionegrina, Viedma. Allí el cierre tendrá a los botes por ambas costas, una vez pasado el puente carretero los palistas pasaran por la costa bonaerense de Carmen de Patagones y culminarán en el lado rionegrino para darle fin a la edición de Oro.