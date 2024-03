Revelan por qué Borja no fue convocado a la Selección de Colombia

El delantero viene de ser la gran figura de River este semestre, convirtiendo muchos goles, sin embargo, no fue llevado a la Selección.

La ausencia de Miguel Borja en la convocatoria de la selección colombiana durante esta ventana FIFA ha generado controversia y cuestionamientos en el ámbito futbolístico. El delantero viene de brillar en River, donde ha marcado 11 goles en 12 partidos. A pesar de ello, Borja no fue considerado para los amistosos ante España y Rumania. Es por eso que el DT de la Selección cafetera tuvo que salir a dar explicaciones.

Borja 1.jpg Miguel Borja

"No es bueno hablar de jugadores que no están convocados", aseguró el DT de Colombia antes de agregar: "A Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en Selección para saber si está bien. Lo quiero y lo admiro. El número es limitado, sentí que había que ser coherente con el proceso".