Revelan que Lionel Messi tuvo una pelea con un DT argentino tras la derrota del Inter Miami

Tras la caída 2 a 1, hubo polémica en el cierre y desde México aseguran que no se trató simplemente de molestias por una derrota, sino que algunos futbolistas fueron a recriminarle algunas determinaciones al árbitro del encuentro y además Lionel Messi, que no jugó, también bajó hasta los vestuarios para sumarse a estas protestas.

Las versiones de la pelea de Lionel Messi

Según Felipe Galindo, periodista de Multimedios Deportes, Messi, Luis Suárez, Gerardo Tata Martino y Jordi Alba se acercaron hasta la zona de los vestuarios para charlar con el árbitro guatemalteco Walter López, ya que estaban molestos con el tiempo añadido y algunas faltas que sancionó.

Además, en este medio explicaron que en ese momento pasó por el sector Fernando Ortiz y Messi se cruzó con el entrenador argentino y también con el ayudante Nicolás Sánchez. El capitán de la selección argentina habría estado molesto con el DT de Rayados por declaraciones previas al partido en las que infirió que los arbitrajes podían favorecer al equipo de estadounidense.

Messi se encara con Fernando Ortiz al finalizar el juego Inter de Miami vs Rayados



Ortiz dijo antes del partido que el plantel de Rayados era mejor que el de Miami, pero el enojo vendría por las siguientes palabras: “El negocio no va por el lado del Monterrey. Eso lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. ¿Lo comparto? No. Todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas”.

“No sé si a perjudicar, pero el negocio no va por nosotros. Deportivamente, vamos a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”, agregó Ortiz.

Los medios mexicanos aseguran que Messi les reclamó a los árbitros, mientras que Alejandro Ruzal, de ESPN, explicó que el argentino no habló con el juez, pero que sí tuvo algunas palabras con Ortiz y alguno de sus colaboradores a propósito de los dichos del entrenador antes del encuentro.

El periodista de Fox Sports Fernando Schwart contó que Rayados le solicitó a la Concacaf un levantamiento de acta con lo sucedido, por lo que este asunto se podría prolongar a futuro.

Luego, los periodistas le consultaron al futbolista argentino Jorge Corcho Rodríguez que explicó que no estaba en el lugar porque le había tocado el control antidóping.