Revelan un polémico método de entrenamiento de Marcelo Bielsa

El español enfatizó la extrema fatiga que experimentaban durante este ejercicio: "Es fatiga máxima, juegas a 200 pulsaciones por minuto. Había días en que hacíamos ocho, diez, once repeticiones. Era como jugar un partido, pero en un entrenamiento. En Murderball, he llegado a hacer metros de intensidad, sprints y distancias recorridas por minuto más altas que en un partido".

El gran elogio de Firpo a Marcelo Bielsa

Firpo destacó la meticulosidad de Bielsa en el detalle y la obsesión por la perfección en cada movimiento. "Era un poco loco, como dice su apodo, pero para bien. Hasta que no dieras un pase bien no valía. Y podías repetirlo 50 veces. Da igual que metieras el gol en la portería, pero como para él no se moviera bien el balón con la rotación correcta que él pensaba, no estaba bien hecho", recordó.

El lateral español también compartió la intensidad de la despedida de Bielsa en febrero de 2022, después de cuatro derrotas consecutivas, describiendo un vestuario con varios jugadores llorando y concluyó, "Con Bielsa, si no estás al 150% de físico, no te da. Si aguantas esa carga de entrenamiento, más preparado no se puede estar".