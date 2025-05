Ricardo Bochini reveló qué sentiría si Gabriel Milito asume como DT de Boca

Libre tras su paso por Atlético Mineiro —con el que llegó hasta la final de la última Copa Libertadores—, Milito aparece como el favorito del presidente xeneize para hacerse cargo del equipo. Sin embargo, su posible desembarco en La Bombonera no solo genera repercusiones en el mundo Boca, sino también en Independiente, club que lo vio nacer como jugador y donde ya dejó una marca como entrenador.

Las especulaciones sobre cómo caerá esta posible decisión en Avellaneda no tardaron en surgir. Y quien rompió el silencio fue nada menos que Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo del Rojo, con una postura que sorprendió: "Milito puede dirigir en Boca porque es un grande del fútbol argentino, de Sudamérica y del mundo y creo que puede dirigirlo más allá de la gente de Independiente, no tiene nada que ver una cosa con la otra", declaró en diálogo con Radio La Red.

Las palabras del Bocha reflejan un aval claro hacia la figura del Mariscal, a pesar del vínculo emocional que lo une con Independiente. Además, Bochini sostuvo que, incluso si Milito cumple su anhelo de regresar a Avellaneda en el futuro como dirigente, su paso por Boca no debería ser un impedimento: "Si como dicen, él quiere ser presidente de Independiente, la gente igual lo votaría porque vendría al club a ponerlo en el lugar que él lo vio en su infancia y después como futbolista".

MIlito 2.jpg Gabriel Milito

Gabriel Milito el máximo candidato de ser DT de Boca

De todos modos, el ídolo del Rojo no evitó recordar viejas diferencias con el exdefensor central. “No se puede decir ahora si es un técnico para Boca. En Argentinos hizo una buena campaña, pero cuando estuvo en Independiente para mí no hizo lo que pide la historia de Independiente, incluso tuve un inconveniente con él por eso”, señaló Bochini.

Ese cruce se originó, según sus propias palabras, "después de un partido en cancha de Lanús cuando jugó contra Defensa y dije que Independiente no era lo que se estaba viendo. A él no le gustó". Bochini relató que fue contactado por el representante de Milito, quien le transmitió el malestar del entrenador por sus declaraciones. “Y bueno, no hablé más después de ese día”, cerró.

Mientras tanto, en Boca avanzan con la idea de que Milito se ponga el buzo azul y oro. Riquelme lo valora no solo por sus antecedentes, sino por su estilo de juego, su capacidad de liderazgo y la experiencia que acumuló tanto en el fútbol argentino como en el brasileño.