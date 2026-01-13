Río revuelto en la Regata: bifurcaciones y tensión en la quinta etapa

La tradicional Regata del Río Negro cumplió el tramo entre Bocatoma de Luis Beltrán y Choele Choel.

Este martes se completó la quinta etapa tan intensa como impredecible en la Regata del Río Negro . La jornada estuvo marcada por las bifurcaciones del río, los errores de navegación y un cierre a pura tensión en Choele Choel, en una de las etapas que solía ser de las más rápidas de la carrera.

Minutos antes de las 15, el pelotón partió desde la Bocatoma de Luis Beltrán rumbo a la Isla 92, en un recorrido de 39 kilómetros que fue más extenso de lo habitual. Históricamente es una etapa rápida y sin mayores dificultades, pero esta vez el río rompió los pronósticos y terminó provocando diferencias decisivas en los últimos kilómetros.

Desde la largada en la ciudad de los canales de riego, el grupo de punta se armó con un pelotón de ocho botes, con los hermanos Franco y Dardo Balboa marcando el ritmo desde la cabeza, en un río que por tramos presentó bajo caudal, corriente más lenta y raigones a la vista, un paisaje distinto al de temporadas anteriores.

A eso se sumaron bifurcaciones que fueron determinantes y terminaron dividiendo al pelotón en dos grupos antes de la llegada al puente carretero de la Ruta Provincial 22, a apenas tres kilómetros de la última boya.

El desenlace fue vibrante y con nombres que no eran parte total del podio.

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo junto a Damián Pinta y Facundo Lucero se pusieron a la par en el cierre. Los jóvenes lograron recuperar tiempo tras haber atravesado una gastroenteritis en la etapa anterior.

El bote del maragato y el viedmense marcó 01:45:17.2, mientras que los históricos ganadores fueron segundos en la etapa con 01:45:18.1, consiguiendo así su primer podio en esta edición de Oro.

regata balboa 2

“Mi viejo estaba ahí y nos dio una mano importante al igual que ayer. Hoy se nos dio bien y pudimos hacer una gran diferencia”, dijo Damián Pinta, que sorteó las dificultades junto a su padre, "Piri" Pinta.

El tercer puesto del día quedó en manos de los hermanos Fermín y Nahuel Feijóo, que también celebraron su primer podio, con un tiempo de 01:45:18.3. A pocos metros arribaron Agustín Ratto y Julián Salinas, que volvieron a dejar todo en el agua para recortar diferencias y finalizaron cuartos con 01:45:35.8.

La gran sorpresa del día fue el retroceso de los Balboa (foto), que lideraron gran parte de la etapa, pero terminaron cuartos a más de cinco minutos del ganador, con un registro de 01:50:29.8, tras quedar atrapados en el grupo que tomó el brazo equivocado del río.

También fue una jornada complicada para los locales Franco Napoli y Joaquín “Perico” Sánchez Blazica, que venían prendidos en la pelea y eran grandes candidatos en su territorio. Sin embargo, los errores de navegación los relegaron al décimo puesto, con 01:53:06.4.

La confusión

Uno de los factores centrales de la confusión fue una bandera de señalización que, según denunciaron varios palistas, no estaba claramente visible por quedar tapada por la arboleda.

Esa situación provocó que una parte del pelotón siguiera el curso correcto, mientras que otros ingresaron por un brazo secundario y luego debieron remar contra la corriente para regresar, perdiendo tiempo y mezclándose con botes que venían desde atrás. “Había una bandera que no se veía, nos mandamos y pasmos por arriba de un piedrero todos los botes. Casi volvimos para atrás todos y tuvimos que remontar algunos metros. Cuando vimos que los demás se estaban incorporando al brazo que supuestamente era el más largo sabíamos que era nuestra oportunidad”, dijo Damián Pinta.

Así, el río Negro volvió a imponer sus propias reglas y dejó una quinta etapa que no solo fue rápida, sino también extraña y caótica, reordenando la lucha por la clasificación general en esta apasionante Regata de Oro.

De esta manera los hermanos Balboa siguen líderes de la Regata con 10:08:52. en total, seguidos de Agustín Ratto y Julián Salinas con 10:12:49., mientras que Damián Pinta y Facundo Lucero están terceros con 10:14:15.

Este miércoles se correrá la sexta etapa en una nueva zona geográfica de la provincia de Río Negro, el valle inferior, que presenta características en el agua diferentes al resto de los valles.

Allí comienzan a aparecer los cubrecopit y las bombas extractoras de agua. El tramo unirá la Estancia Ferrari, a unos kilómetros campo adentro de la ruta nacional 250, y conectará tras 40 kilómetros con la ciudad de General Conesa.

Lo que sigue

ETAPA 6 | miércoles 14 |Est. Ferrari - Gral. Conesa 40 km

DESCANSO jueves 15

ETAPA 7 | viernes 16 | Gral. Conesa - Estancia 48 km

ETAPA 8 | sábado 17| Balsa Guardia Mitre - La Cantera 60 km

ETAPA 9 | domingo 18| La Cantera - Viedma 50 km