Riquelme habló tras la eliminación en Copa Argentina: “Estoy feliz que el equipo llegó a semis”

A pesar de la eliminación, Riquelme respaldó al plantel que llegó hasta el último partido de la Libertadores 2023 ante Fluminense e instancias decisivas de la Copa Argentina: "Llegamos a final de Libertadores, teníamos la ilusión de llegar a la Copa Argentina, estar siempre jugando hasta el final, quiere decir que hemos hecho varias cosas bien".

“Yo estoy tranquilo, vivo tranquilo porque estoy feliz que el equipo llegó a semis de Copa Argentina, queríamos llegar a la final”, concluyó sobre la eliminación.

Riquelme defendió la gestión, a pesar de aún no clasificar a la Copa Libertadores

En cuanto a la posibilidad de no jugar el próximo certamen continental, Juan Román opinó: "Jugué muchísimos años y hubo temporadas donde no jugué Libertadores. Siempre tenemos la ilusión de jugarla, pero fui futbolista, y no escuchaba con tanta euforia quedarnos afuera como ahora".

Además, agregó: "En 2 años y medio fuimos el club que más títulos ganó, que jugó todas las finales, que más chicos hizo debutar. Pero para ustedes es más importante hablar de esto (clasificar a la Libertadores), trajimos a estrellas como Cavani, Benedetto, Rojo, Pol Fernández".

Una de las cosas que más destacó el ex jugador fueron las contrataciones durante los últimos mercados de pases: "Estaría bueno que valoren y en vez de hablar de esto (no clasificar a la Libertadores) se hable sobre que trajimos jugadores en el medio del quilombo del país".

"Nos dieron el club con deudas, si hoy tenemos 30 millones a favor... ¿sabes qué dirían del otro lado? no trajeron un jugador o una estrella. Nadie habla que Boca trajo a Cavani”, explicó.

Además, recalcó el poco tiempo que lleva el oficialismo en el club y trazó un paralelismo con la dirigencia anterior: “Llevamos 4 años (con año y medio de pandemia). Ganamos 6 títulos con 2 finales por jugar. El dirigente anterior estuvo 8 años y ganó 6... nadie lo dice".

Finalmente, Juan Román Riquelme apuntó directamente a Mauricio Macri y Daniel Angelici: "Nuestro rival (River) vivió sus mejores años cuando ese señor puso un presidente (por Macri). El hincha de Boca la tiene muy fácil en las elecciones".

La polémica de Boca con el sponsor y el 9 de Qatar

En un tramo de la entrevista, Riquelme hizo una confesión inesperada. Cuando Boca se quedó sin sponsor en su camiseta, porque finalizó el contrato con Qatar Airways, hubo un motivo en específico: el club debía traer al delantero de la Selección de Qatar, para promocionarlo antes del Mundial, o no se renovaba.

“Yo sabía 6 meses antes que nos íbamos a quedar sin el sponsor de Qatar Airways. Porque el señor que quiere ser de nuevo presidente, me dijo que si no le traíamos al nueve de la selección de Qatar para promocionarlo para el Mundial, nos quedábamos sin sponsor”, reveló Román.

En un tono tan inesperado como poco común en Riquelme, dejó en claro que el clima electoral se vive a pleno. Boca deberá ir a las urnas el próximo sábado 2 de diciembre, para elegir entre Riquelme – Ameal e Ibarra – Macri.