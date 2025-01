River confirmó a Gonzalo Montiel como nuevo refuerzo

River tendrá en su plantel a cuatro jugadores campeones del mundo: el primero de ellos es el arquero Franco Armani, que lleva siete años en el equipo, mientras que los defensores Germán Pezzella y Marcos Acuña se incorporaron en el anterior mercado de pases.

El defensor de 28 años oriundo de González Catán, que anotó el inolvidable penal para que la Selección argentina le ganara la final del Mundial de Qatar 2022 a Francia, debutó como profesional en River en 2016, año en el que solo jugó un partido.

Sin embargo, poco a poco se fue haciendo un lugar entre los titulares y terminó siendo clave para la obtención de grandes títulos, como la Copa Libertadores 2018, en la que superaron 3-1 a Boca en la final.

Montiel.jpg Gonzalo Montiel

Todos los títulos en la carrera de Montiel

-River: Copa Argentina 2016, 2017 y 2019, Supercopa Argentina 2017 y 2019, torneo de Primera División en 2021, Recopa Sudamericana 2016 y 2019 y Copa Libertadores 2018.

-Selección argentina: Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022.

-Sevilla: UEFA Europa League 2023.

Adiós a Adam Bareiro

River necesita liberar cupos de extranjeros para los nuevos refuerzos y le marcó la puerta de salida a Adam Bareiro, quien se despidió del club con "mucha tristeza" y continuará su carrera en Qatar.

El delantero paraguayo, que llegó a mediados de 2024 al Millonario, contó sus sensaciones al confirmarse su salida, que fue buscada por el club y sinceró su lamento ante su prematura partida.

"Siento tristeza por tener que salir tan rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. El mercado de pases cuando yo llegué fue movido. Después hubo cambios que hacen que hoy tenga que tomar la decisión de irme", afirmó quien arribó de la mano de Martín Demichelis en el anterior mercado de pases.

"Quiero agradecerle al club y a todos los que trabajan adentro, fue muy poco tiempo, pero parecieron años para mí. Ahora me tocará alentarlos a la distancia", dijo en declaraciones televisivas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TigoSportsPY/status/1878786246681723358&partner=&hide_thread=false El paraguayo Adam Bareiro jugará en Al Rayyan de Catar, que lo lleva a préstamo de River Plate por seis meses.



“Siento tristeza porque me toca irme tan rápido de un club que hizo mucho para que venga", dijo el atacante, que se fue sin hacer goles.pic.twitter.com/a9trldmIK5 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) January 13, 2025

"River es pesado, no es para muchos estar acá. Igual me llevo lindos recuerdos, la afinidad con mis compañeros y momentos", concluyó tras su breve paso por Núñez luego de 16 partidos, en los que no marcó goles ni dio asistencias.

Bareiro será refuerzo de Al-Rayyan de Qatar, que acordó un préstamo hasta junio por un millón de dólares y con opción de compra.

Los pasos de Bareiro podrían seguirlos el marcador central Ramiro Funes Mori, el mediocampista Matías Kranevitter y el zaguero Leandro González Pirez, quienes se encuentran hoy como transferibles.

La medida fue tomada debido a los bajos rendimientos, la posibilidad de ocupar ese espacio con futbolistas de jerarquía y el cierre de una venta que le proporcionará a la institución un capital importante para lanzarse al mercado de pases.