River está cerca de contratar a un ignoto delantero que quedó libre en Chile

El 2025 está cerca de empezar y River todavía no cerró ningún refuerzo para la pretemporada que comenzará el viernes que viene, cuando el plantel se reúna en Ezeiza para los chequeos de rutina antes de viajar a San Martín de los Andes . Sonaron muchos nombres hasta ahora, pero la directiva que encabeza Jorge Brito no concretó ninguna incorporación oficialmente.

Luego de que se mencionara a Enzo Pérez, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Leonardo Fernández, este lunes apareció un futbolista que no estaba en los planes de nadie. Se trata de Gonzalo Tapia , un delantero chileno de 22 años que acaba de quedar libre en Universidad Católica del vecino país.

Se trata de un futbolista que se desempeña como segunda punta y anotó 11 goles y 4 asistencias en los 33 partidos que disputó este año, donde su equipo no logró títulos en el torneo local, la Copa Chile y la Sudamericana.

Los números y su nivel de juego son positivos, pero para nada deslumbrantes. De hecho el nombre y apellido se hizo tendencia en las redes sociales por el desconocimiento que hay sobre él.

Las ventajas de buscar a Tapia

En un mercado que no asuma sencillo para los clubes argentinos, para River la gran ventaja es que no tiene que poner un peso para pagar el pase y le alcanza con cerrar números de contrato para que Tapia se convierta en el primer refuerzo para Marcelo Gallardo.

Según informó "La Página Millonaria", el atacante llegaría entre miércoles 1 y jueves 2 de enero a Buenos Aires para hacerse la revisión médica y firmar su nuevo vínculo. De esa manera, podría viajar con el plantel sin problemas el próximo sábado rumbo a San Martín de Los Andes con la delegación.

La posible llegada de Tapia apuntaría a compensar la inminente salida de Pablo César Solari, que casualmente también arribó a River a mediados de 2022 proveniente del Colo Colo de Chile.

La historia del posible refuerzo de River

Su año en los "Cruzados" no pasó desapercibido para el seleccionador argentino Ricardo Gareca que decidió convocarlo, en septiembre y octubre, para las doble fechas de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con la ´Roja´ debutó el 10 de septiembre ante Bolivia y, en la siguiente fecha en octubre, jugó ante Brasil. Ambos partidos tuvieron lugar en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Nacido el 18 de febrero de 2002 en la ciudad santiagueña de Los Condes, Tapia se sumó a las categorías infantiles de la Universidad Católica a los 10 años y, tras destacarse en la Sub-15 y Sub-14, firmó su primer contrato profesional a los 19. El entrenador argentino Ariel Holan lo incluyó en la lista de buena fe para la Copa Libertadores 2020, año en el que debutó el 5 de septiembre ante Coquimbo Unido por la novena fecha del Torneo de Primera División.

El delantero formó parte de las conquistas del Torneo de Primera División y de la Supercopa de Chile, ambas en 2020 y 2021, pero empezó a tener rodaje en 2022 donde jugó 38 partidos y marcó tres goles.

Hasta el día de hoy, Tapia lleva disputados 117 encuentros con la camiseta de los ´Cruzados´ con 22 tantos y 10 asistencias en su cuenta personal.

Además, el futbolista tiene la particularidad de haber integrado casi todas las categorías de la selección de Chile habiendo jugado en la Sub 15, en la Sub 17, en la Sub 23 y en la mayor.