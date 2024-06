River movió el mercado y Boca tiene más salidas que refuerzos

Algunos jugadores "de relleno" o que no serán tenidos en cuenta y cuyo pase pertenece a Boca, ya fueron cedidos, vendidos o están siendo negociados para adquirir otros futbolistas. Es el caso de Juan Ramírez, Jorman Campuzano y Jan Hurtado.

Pero además, Diego Martínez tiene la dificultad de la ausencia de los cuatro cedidos para los Juegos Olímpicos; Kevin Zenón, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Leandro Brey. Ninguno de ellos estará disponible para la serie frente a Independiente del Valle por Sudamericana. Además, para la ida de esa llave también está suspendido Pol Fernández.

Se rumorea que tanto Medina como Equi podrían salir en este mercado, con lo cual no volverían a ponerse la Azul y Oro al regresar de París 2024.

Con ese panorama, Boca necesita fortalecer la zona de volantes, que si el partido contra los ecuatorianos se disputara hoy sería compuesta por Jabes Saralegui, Belmonte, Medel y Frank Fabra o Lucas Janson, un mediocampo inédito y muy riesgoso.

Además, está a punto de concretarse la venta de Aaron Anselmino al Chelsea en 18 millones de euros, dinero que Boca utilizaría para buscar a Valentín Gómez de Vélez y un extremo más, según las informaciones que trascendieron. La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme intentará que Anselmino se quede un año más en el club después de ser vendido.

En cuanto a la conformación del plantel, no ir por un volante más puede ser un error, a sabiendas de la sangría que le quedó en ese sector de la cancha.

River se asegura cuatro caras nuevas

El equipo de Martín Demichelis ya recibió la buena noticia de que tienen cerrado a sus cuatro primeros refuerzos.

Además del regreso anticipado por la interrupción del préstamo de Felipe Peña Biafore desde Lanús, la entidad de Núñez cerró la llegada del delantero paraguayo Adam Bareiro tras una ardua negociación con la dirigencia de San Lorenzo y desembolsarán dos millones y medio de dólares brutos a la firma y otros dos millones más por objetivos.

Resta que el representante del goleador, que está con Paraguay en la Copa América, regrese de Europa y pulirán los últimos detalles para oficializar el traspaso.

Además, ante las dificultades de poder repatriar a Germán Pezzella y las trabas que puso Vélez por Valentín Gómez, en River buscaron otro defensor central y aceleró a fondo en las últimas horas por Federico Gattoni, quien ya tiene un arreglo de palabra.

El pase del futbolista pertenece a Sevilla, pero la última temporada militó en el Anderlecht de Bélgica. En los últimos días San Lorenzo, su ex equipo, lo sondeó porque tenía el deseo de retornar al fútbol argentino, desde el club español le respondieron que preferían que se siga fogueando en Bélgica para que aumente su valor de mercado.

Sin embargo, River apareció en escena y, si no hay mayores complicaciones, el ex defensor del Ciclón se convertirá en refuerzo, a préstamo por una temporada y con una opción de compra que no trascendió.

Por último, el “Millonario” abrochó a Franco Carboni. El lateral izquierdo que milita en el Inter de Milán, arribará al club de Nuñez por un préstamo de dos años con una opción de compra de 4 millones de euros, mientras que la dirigencia nerazzurri tendrá una cláusula de recompra de 12 millones de euros.

Jugó en la Sub 17 y la Sub 19 de Italia, pero aún mantiene la ilusión de jugar con la Selección Argentina. De hecho, fue convocado por Lionel Scaloni en las Eliminatorias pasadas junto a Alejandro Garnacho y Matías Soulé.