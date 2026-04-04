River recibe a Belgrano en el Monumental: hora, formaciones y TV

El Millonario busca continuar con su racha positiva frente a su gente, en medio de la preocupación por el estado del campo de juego.

River busca alcanzar su cuarto triunfo consecutivo este domingo cuando reciba a Belgrano de Córdoba por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 18 horas del domingo y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez mientras que José Carreras estará en el VAR . Además, el encuentro será televisado por TNT Sports.

El equipo de Eduardo Coudet viene de disputar su último partido hace dos semanas cuando, por la duodécima fecha del Torneo Apertura, venció 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto en Córdoba. Al Millonario le costó más de lo pensado el encuentro ante, quizás, el peor equipo del campeonato y recién lo pudo abrir a los 25 minutos del complemento con el gol de penal de Gonzalo Montiel mientras que, a los 55, Maximiliano Salas sentenció el triunfo.

Para este partido ante el ´Pirata´ cordobés, el ex entrenador de Racing contará con las bajas de los laterales Marcos Acuña y Montiel, fuera de los convocados por acumulación de tarjetas amarillas y por lesión, respectivamente. Los reemplazantes de los campeones del mundo con la Selección argentina serían el uruguayo Matías Viña y Fabricio Bustos.

convocados river belgrano

Las incógnitas que mantiene Coudet en el armado del equipo para recibir a Belgrano son las de si ratificar a Ian Subiabre como puntero izquierdo y a Joaquín Freitas detrás del centrodelantero Sebastián Driussi o si hacer ingresar al ecuatoriano Kendry Páez y a Salas, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de disputar su último partido el pasado viernes cuando le ganó 3-0 a Atlético de Rafaela, en San Luis por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

En lo que al Torneo Apertura respecta, los cordobeses perdieron el último encuentro por 2-1 ante Racing en el estadio Julio César Villagra y, con este resultado, quedaron en el cuarto puesto con 19 puntos.

Para esta visita al estadio Monumental, el entrenador ex Independiente haría una sola modificación con respecto a la goleada sobre Atlético de Rafaela: el ingreso de Lucas Passerini por Lautaro Gutiérrez como centrodelantero.

Preocupación por el estado del campo de juego

El campo de juego de River presentó un estado que genera preocupación a pocos días de una serie de compromisos importantes, entre ellos el Superclásico. Tras los recitales de AC/DC en el Estadio Monumental, el césped evidenció un deterioro visible en distintos sectores.

El terreno se encuentra afectado por una combinación de factores que incluyen las lluvias, la humedad y la permanencia prolongada bajo cobertores especiales durante los espectáculos. Si bien se trataba de un escenario previsto en cierta medida, el aspecto actual del campo se encuentra por debajo de las condiciones habituales que presenta el estadio.

Las probables formaciones de River y Belgrano

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona B - Décimotercera fecha

River Plate - Belgrano de Córdoba

Estadio: Monumental, Capital Federal

Monumental, Capital Federal Árbitro: Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez VAR: José Carreras

José Carreras Horario: 18

18 TV: TNT Sports.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.