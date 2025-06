River se ilusiona para el Mundial de Clubes: uno de sus rivales perdió al DT

Todavía no hay certezas de posibles refuerzos para este torneo que se jugará cada cuatro años a partir de ahora. Si bien el rendimiento del equipo del Muñeco ha sido muy irregular y estuvo lejos de obtener títulos en el primer semestre, por el momento no hay caras nuevas.

El rival de River que perdió a su DT

Después de haber sido goleado en la final de la Champions League, Inter perdió a su DT, ya que Simone Inzaghi aceptó la oferta millonaria del Al-Hilal de Arabia Saudita y no dirigirá al equipo italiano en el Mundial de Clubes.

simone inzaghi.jpg

Según la Gazzeta Dello Sport, Simone Inzaghi ya le comunicó su decisión a la plana directiva del elenco milanista, por lo que el trato ya está cerrado para partir al fútbol saudí.

El paso del ex delantero por la escuadra de Appiano Gentile deja un importante legado, con un título de Serie A, dos Coppa Italia, tres Supercopas de Italia y dos finales de Champions League.

Inzagui cobraría alrededor de 25 millones de dólares por temporada.

Para el Millo es una buena noticia

Inter es, por lejos, el rival más difícil de la fase de grupos en el Mundial de Clubes para River. El hecho de haber sido goleado en el último partido de la temporada y que no se sepa quién será el DT en el encuentro del 25 de junio contra el Millo, es una buena noticia para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Después, obviamente, el equipo italiano tiene mucha más jerarquía y la lógica es que Inter se imponga sin demasiados problemas. Pero teniendo en cuenta que Inter incluso tiene muchas chances de llegar clasificado, River puede aspirar no solo a clasificar sino a ganar su grupo.

“Es y será jugador del Atlético de Madrid”: La frase de Cerezo sobre Julián Álvarez

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se expidió acerca del futuro del delantero argentino Julián Álvarez y dejó en claro que “es y será jugador del club” luego del gran rendimiento que mostró en España.

Julián (1).jpg

Según medios europeos, el mandatario del cuadro colchonero no tendría ninguna intención de desprenderse de su goleador -autor de 29 tantos y 7 asistencias en 54 partidos contando Liga, Champions League y Copa del Rey- a pesar del interés de varios clubes importantes del viejo continente.

De esta manera, dejó en claro que no escuchará ofertas por el atacante albiceleste de 25 años, pieza clave en el esquema del entrenador Diego Simeone y con el cual pretende contar para armar un proyecto ganador de cara al futuro, con el Mundial de Clubes como el objetivo más cercano.

Allí, el cuadro de la capital española compartirá el Grupo B junto a Paris Saint – Germain (Francia), reciente campeón de la Champions League tras golear 5-0 al Inter de Italia, Botafogo (Brasil) y Seattle Sounders (Estados Unidos).

Por otro lado, Cerezo reveló la importancia de la presencia de la “Araña”, al cual ve como referente de ataque del equipo rojiblanco, acompañado por el francés Antoine Griezmann, quien renovó contrato con la institución este lunes.

“Es un jugador clave en el Atlético de Madrid, lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Siempre tuvo la idea de continuar y nosotros tuvimos la idea de que continuase", soltó en referencia al atacante galo.