River, sin Thiago Almada, empata con Independiente Santa Fe

El Millonario disputa la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de la suspensión la semana pasada.

River visita este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana , en un encuentro que debió haberse disputado la semana pasada pero que se suspendió por el catastrófico terremoto que se vivió en aquel país.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

River tuvo la primera chance clara en el arranque del partido ante Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Bogotá. A los 2 minutos, Correa envió un centro llovido al área y Rivero ganó de cabeza, pero Asprilla respondió bien para evitar el gol.

Poco después, el propio defensor fue amonestado por una infracción sobre Obrian en una decisión estricta de Valenzuela, y el local avisó con una buena jugada individual de Rodallega, que terminó con un remate a las manos de Beltrán.

La chance más clara de ese tramo fue para Santa Fe a los 14 minutos. El local encontró espacio para lastimar y obligó a una enorme reacción de Beltrán, que metió un manotazo salvador para evitar el 1-0. La pelota, después de la intervención del arquero de River, pegó en el travesaño y dejó al Millonario al borde de quedar abajo en Bogotá.

Después de ese susto, River intentó responder con un remate de Correa desde el borde del área que se desvió y terminó en córner. Tras la pausa de hidratación, el equipo de Coudet volvió a probar desde lejos con Moreno, que sacó un disparo desde unos 35 metros, aunque la pelota fue directa a las manos del arquero de Santa Fe.

River volvió a salvarse sobre el final del primer tiempo. A los 42 minutos, Fausto Vera perdió la pelota en la mitad de la cancha, Santa Fe salió rápido de contra y Bustos terminó la jugada con un remate que dio en el palo derecho de Beltrán. Fue el segundo aviso claro del equipo colombiano en la primera parte y otra señal de alerta para el Millonario.

Después de esa acción, el cierre fue más cortado y el Millonario llegó al descanso con dos amonestados, luego de la amarilla a Andrada por frenar una contra. El equipo de Coudet sufrió en los momentos en los que perdió la pelota en salida y se fue al entretiempo 0-0 en Bogotá, sostenido en buena parte por Beltrán y los palos.

Las formaciones de River e Independiente Santa Fe

River: Santiago Beltran; Lucas Martínez Quarta, NIcolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo Gonzalez; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borre. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.