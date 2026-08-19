De Boca a Racing: el traspaso sorpresa sobre el cierre del mercado de pases

El Xeneize y la Academia negocian la cesión de un futbolista que tendría opción de compra definitiva.

Racing alcanzó este miércoles un acuerdo con Boca para incorporar a Juan Barinaga , lateral derecho de 25 años que no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena.

La operación se dará mediante una cesión por una temporada con opción de compra, aunque su llegada a Avellaneda está supeditada a que la “Academia” termine de resolver la salida del uruguayo Gastón Martirena .

Las conversaciones avanzaron durante las últimas horas y también existe entendimiento entre Racing y el futbolista por las condiciones de su contrato, por lo que los aspectos principales de la negociación ya están encaminados.

La incorporación responde a una necesidad concreta del entrenador Juan Pablo Vojvoda, quien pretende sumar una alternativa en el lateral derecho ante la probable partida de Martirena.

En ese sector, Racing cuenta actualmente con Ezequiel Cannavo y Tobías Rubio, por lo que la dirigencia aceleró las gestiones para asegurarse un reemplazante antes de desprenderse definitivamente del futbolista uruguayo.

Barinaga había aparecido entre varias alternativas analizadas por la “Academia”, pero rápidamente pasó a ocupar el primer lugar de la lista por su conocimiento del fútbol argentino y por encontrarse sin espacio dentro del actual plantel de Boca.

El defensor llegó al “Xeneize” en agosto de 2024 procedente de Belgrano, cuando Boca pagó aproximadamente tres millones de dólares por la totalidad de su ficha y le firmó un contrato que actualmente se extiende hasta diciembre de 2028.

Después de haber tenido continuidad durante distintos tramos de 2025, el lateral fue perdiendo protagonismo y quedó relegado durante la presente temporada.

En 2026 disputó 10 encuentros oficiales, nueve como titular, pero no sumó minutos durante el segundo semestre y su última aparición fue el 7 de abril, frente a Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores.

Desde su llegada a Boca acumula 42 partidos oficiales, 36 de ellos desde el comienzo, y actualmente quedó detrás de otras alternativas para el puesto dentro de la consideración de Arruabarrena.

Incluso durante este mercado Peñarol había mostrado interés en contratarlo, aunque aquella posibilidad finalmente no prosperó y Racing terminó avanzando con mayor decisión.

De concretarse el último movimiento pendiente, Barinaga cambiará Boca por Racing mediante un préstamo por un año con opción de compra y tendrá en Avellaneda la posibilidad de recuperar la continuidad que perdió durante los últimos meses.

San Pablo, cerca de cerrar un refuerzo histórico antes de enfrentar a Boca

San Pablo quiere quedarse con el histórico delantero inglés Jamie Vardy, de 39 años, quien quedó libre tras su última temporada en Cremonese y todavía no definió dónde continuará su carrera.

No obstante, al interés del equipo paulista confirmado por el periodista Fabrizio Romano, se le sumó un competidor de peso por el delantero inglés: West Ham.

Según informó el periodista especializado Nicolo Schira, los "Hammers" avanzaron por Vardy con el objetivo de reforzar su plantel para la recientemente iniciada Championship y buscar el regreso a la Premier League cuanto antes. El club inglés aparece así como una alternativa concreta frente a la propuesta de San Pablo.

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano había informado días atrás que el conjunto brasileño le había acercado una oferta al delantero para sumarlo como agente libre.

Sin embargo, las versiones sobre un acuerdo fueron contradictorias: el 17 de agosto trascendió que ambas partes habían llegado a un entendimiento, mientras que una actualización del 18 señaló que Vardy todavía evaluaba distintas propuestas y no había tomado una decisión oficial.

El posible arribo a San Pablo adquiere relevancia por la Copa Sudamericana, en donde el equipo paulista eliminó a Bolívar y, tras la goleada por 4 a 0 de Boca ante Recoleta, se enfrentarán en los cuartos de final.

Vardy viene de disputar 29 partidos con Cremonese, con 2.108 minutos, siete goles, entre dos y tres asistencias según distintas fuentes, cinco amarillas y ninguna expulsión. El equipo terminó 18° en la Serie A, con 34 puntos, y descendió junto a Pisa y Hellas Verona.

El delantero construyó su legado en Leicester City, donde fue campeón de la Premier League 2015-2016, ganó la FA Cup 2020-2021 y se convirtió en el máximo goleador histórico del club.

El inglés también fue máximo goleador de Inglaterra en 2019 y acumula 244 tantos a nivel de clubes, y una llegada a Brasil significaría su primera experiencia profesional fuera de Europa.