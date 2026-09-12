River visita a Atlético Tucumán para entrar a puestos de playoffs
El Millonario corre de atrás en la carrera por estar entre los ocho mejores equipos de la Zona B.
River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.
El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
Las formaciones de River y Atlético Tucumán
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván, Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Diaz. DT: Julio Falcioni.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
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