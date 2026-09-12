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La Mañana River Plate

River visita a Atlético Tucumán para entrar a puestos de playoffs

El Millonario corre de atrás en la carrera por estar entre los ocho mejores equipos de la Zona B.

River quiere seguir por la senda de la victoria.

River quiere seguir por la senda de la victoria.

River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Las formaciones de River y Atlético Tucumán

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván, Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Diaz. DT: Julio Falcioni.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

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