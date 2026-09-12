Deportes La Mañana River Plate River visita a Atlético Tucumán para entrar a puestos de playoffs

El Millonario corre de atrás en la carrera por estar entre los ocho mejores equipos de la Zona B. Agregar LM Neuquén a







River quiere seguir por la senda de la victoria.

River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Las formaciones de River y Atlético Tucumán Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván, Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Diaz. DT: Julio Falcioni.