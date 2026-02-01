River visita a Rosario Central: hora, formaciones y TV

El Millonario ganó en la primera fecha contra Barracas Central y en la segunda se impuso frente a Gimnasia de La Plata.

River tendrá una peligrosa visita este domingo ante Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura , donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir con puntaje ideal.

El encuentro, correspondiente a la Zona B , se disputará en el estadio Gigante de Arroyito , está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos.

River llega a este partido con puntaje ideal, luego de lo que fue un muy buen inicio en este Torneo Apertura. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 1-0 como visitante a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local.

Este buen inicio le permitió al “Millonario” llegar a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con seis unidades cada uno.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.

Los dirigidos por Jorge Almirón, que el año pasado protagonizaron una de las mayores polémicas de los últimos tiempos luego de que la AFA le inventara de la noche a la mañana el título de Campeón de Liga, quieren conseguir una victoria que les permita posicionarse en las primeras posiciones de la Zona B y afianzarse como uno de los candidatos a pelear por un título dentro de la cancha.

Kendri Páez, fuera de la convocatoria de River

River ya tiene definida la nómina de convocados para visitar a Rosario Central en Arroyito, en uno de los partidos más destacados del fin de semana por el Torneo Apertura.

Marcelo Gallardo confirmó la lista con regresos importantes, bajas sensibles y una decisión que llamó la atención: el nuevo refuerzo Kendry Páez no fue convocado.

El juvenil ecuatoriano tuvo recién su primera práctica este sábado y, por ese motivo, el cuerpo técnico optó por no incluirlo para este compromiso.

En Núñez prefieren llevarlo de a poco, permitirle una adaptación progresiva al plantel y al ritmo del fútbol argentino, por lo que su debut oficial deberá esperar, al menos, una fecha más.

river

La principal novedad positiva pasa por el regreso de Marcos Acuña, quien recibió el alta médica y se perfila para ser titular en lugar de Matías Viña, expulsado ante Gimnasia.

Por el contrario, quien continúa fuera de la convocatoria es Franco Armani, que todavía no se encuentra al ciento por ciento tras la molestia sufrida en la pretemporada. De esta manera, el arco seguirá siendo defendido por el joven Santiago Beltrán, que sumó minutos y confianza en este inicio de torneo.

Los convocados de River son Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz; Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Facundo González, Ulises Giménez, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo y Paulo Díaz; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Tomás Galván y Santiago Lencina; Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Zona B - fecha 3

Rosario Central - River

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Andrés Merlos

Hora: 21:30. TV: TNT Sports Premium

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.