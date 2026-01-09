Rosario Central quiere llevarse a un campeón de América: el crack de la Selección Argentina que está cerca

La dirigencia del Canalla ya mueve los hilos para concretar el regreso del hijo pródigo, aunque su club actual pide 15 millones de euros por el pase.

Rosario Central transita un mercado de pases ambicioso de cara a un 2026 que tendrá a la Copa Libertadores como el gran desafío institucional. Tras asegurar la llegada de los primeros tres refuerzos, la dirigencia inició gestiones para intentar concretar el regreso de Giovani Lo Celso , el máximo anhelo de los hinchas. La intención del club es reunir al mediocampista con su amigo Ángel Di María , recreando una sociedad que ya dio frutos tanto en el París Saint-Germain como en la Selección Argentina .

El volante rosarino vería con buenos ojos la posibilidad de retornar al club que lo vio nacer para garantizarse el rodaje necesario de cara al Mundial. Actualmente, el futbolista perdió terreno en la consideración del Betis y busca un destino donde pueda sumar los minutos que le están costando conseguir bajo el mando de Manuel Pellegrini . A pesar del interés manifiesto de otras ligas, como la posibilidad de sumarse al Inter Miami , el vínculo afectivo con el Canalla pesa fuerte en su decisión personal.

Sin embargo, el factor económico se presenta como el principal obstáculo para que la operación llegue a buen puerto en este periodo de transferencias. El club español pretende una cifra cercana a los 15 millones de euros por el pase, un monto que resulta inalcanzable para las arcas de la institución rosarina en los términos actuales. Por este motivo, la única vía factible para su desembarco en Arroyito sería que el jugador logre negociar su salida como agente libre, algo complejo dado que su contrato vence recién en junio de 2028 .

Desde el entorno técnico del Betis, el DT chileno se refirió a la situación del campeón de América y reconoció que es imposible asegurar la permanencia de cualquier futbolista en este mercado. "Sí puedo asegurar que Gio está considerado como uno de los jugadores más importantes del plantel y lo va a seguir siendo", expresó el estratega. De esta manera, el técnico dejó en claro que, si bien la decisión final no depende únicamente de él, sigue contando con el argentino para la segunda mitad de la temporada europea.

La historia de Lo Celso con Central es de larga data, habiendo protagonizado una venta récord de 15 millones de euros al fútbol francés tras brillar bajo la conducción del Chacho Coudet. Una década después de aquel salto al Viejo Continente, el club sueña con recuperar a uno de sus hijos pródigos para jerarquizar el plantel que competirá en el máximo certamen continental. Los directivos mantienen los contactos abiertos, esperando un giro inesperado que permita destrabar la situación contractual con el cuadro de Sevilla.

La vuelta de Jeremías Ledesma sentó precedente

El regreso de Jeremías Ledesma ya marcó un precedente de jerarquía, y la dirigencia espera que este nuevo intento por Lo Celso termine de consolidar un equipo capaz de pelear en todos los frentes. Por ahora, el sueño depende más de la ingeniería contractual y el deseo del jugador que de la capacidad financiera del club para afrontar un traspaso de semejante magnitud.