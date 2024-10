Rubens Sambueza muestra su magia en el 300 For Ever

Gentileza Torneo 300 For Ever

A fines de 2023, el zapalino le puso punto final a su carrera profesional, pero no por eso dejó de jugar a la pelota. Así lo hace con sus amigos en el torneo 300 For Ever, uno de los certámenes amateurs más convocantes de la región, jugando para La Plaga FC. El último fin de semana se lo vio desplegando su talento y quedó registrada una de las asistencias que brindó en la victoria de su equipo en el predio Sícolo.