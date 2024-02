San Lorenzo volvió al triunfo: la increíble estadística de Adam Bareiro

El momento de San Lorenzo y el entrenador Rubén Insúa no era el mejor. En el arranque de la Copa de la Liga Profesional , durante las primeras cinco fechas, el Ciclón no pudo ganar. En la sexta jornada, contra Tigre y ante su gente, el delantero paraguayo Adam Bareiro volvió a lucirse para anotar el gol que abrió el marcador.

En total, lleva convertidos 36 goles con la camiseta de San Lorenzo y tras el partido, dijo: “Jugamos un partido muy aguerrido. Me voy muy contento con el sacrificio del equipo. No me pongo a contar los goles, disfruto siempre de hacerlos con esta camiseta. Los aprovecho y los disfruto con mi familia”.

La victoria de San Lorenzo ante Tigre para romper el maleficio

San Lorenzo, que sumaba tres empates y dos caídas, venció con goles del paraguayo Adam Bareiro (22m PT) y el colombiano Diego Herazo (47m ST, su debut en la red). Tigre, que sufrió las expulsiones del volante uruguayo Brahian Alemán (12m ST) y Facundo Giacopuzzi (39m ST), sigue sin ganar, cierra la zona con apenas un punto y es el único equipo que no marcó goles en lo que va del certamen.

En la primera etapa los dirigidos por Rubén Darío Insúa presionaron de entrada al "Matador" y por la banda derecha, ya a los 4 minutos, Agustín Giay desbordó, definió y el arquero Matías Tagliamonte le contuvo el disparo. Otra llegada clara del "Ciclón" se dio a los 16 minutos por la derecha: Bareiro definió y el arquero rival le tapó la jugada que pudo ser el gol que abrió el partido.

El equipo "Santo" aprovechó los avances que gestaron Giay e Iván Leguizamón y a los 22 minutos Nahuel "Perrito" Barrios envió un centro que cabeceó Bareiro, quien estaba parado a la izquierda del área grande y la puso al ángulo derecho del arco rival. A los 34 minutos Tigre pudo igualar cuando Sebastián Medina por la izquierda tiró un centro que empalmó el ex San Lorenzo Gonzalo Maroni y tapó exigido el arquero Facundo Altamirano.

El equipo de Boedo fue fuerte en el costado derecho y casi al final del primer tiempo, una pelota que cabeceó el colombiano Jhohan Romaña tras una asistencia de Gonzalo Luján pudo ser el segundo tanto, pero sacó Tagliamonte por arriba del travesaño.

En la segunda etapa el entrenador del "Matador", Néstor "Pipo" Gorosito, apostó a los cambios para darle al equipo mayor manejo de la pelota en el mediocampo con los ingresos de Juan Cruz Esquivel y Ezequiel Fordaz.

La estrategia de Gorosito dio resultado y en este segmento del encuentro Tigre empezó a presionar al dueño de casa, que se replegó un poco y especuló con algún contragolpe, sobre todo con el ingreso del "Lukaku colombiano", Diego Herazo.

La expulsión que cambió el partido

Pero a los 12m Alemán le pegó un codazo a Giay, el árbitro Fernando Echenique decidió la expulsión del jugador uruguayo y a partir de este momento todo se le hizo más cuesta arriba a Tigre. A pesar de ello a los 20m pudo llegar al empate con un tiro de Fordaz que tuvo que tapar abajo Altamirano.

San Lorenzo estuvo cerca de aumentar a los 23m, cuando desde el borde del área Elián Irala definió de derecha y la pelota pasó rozando el palo derecho del arquero Tagliamonte; y a los 24m Bareiro volvió a marcar, pero el árbitro, a instancias del VAR, anuló la conquista por fuera de juego del paraguayo.

Tigre se resignó definitivamente cinco minutos antes del cierre por una segunda expulsión, la de Facundo Giacopuzzi; y antes del pitazo final hubo tiempo para el primer festejo de Herazo. Así San Lorenzo se sacó la espina, festejó su primer triunfo en el certamen y dejó a Tigre más hundido en su crisis.

En la próxima fecha, la séptima, San Lorenzo se medirá ante su clásico rival, Huracán, como visitante, el sábado 24 a partir de las 19:30; mientras que Tigre viajará a Liniers para enfrentarse ante Vélez el lunes 26 desde las 21:30.