San Martín de Formosa liquidó a Olimpo y es el primer finalista del Federal A: la expulsión de Brian Guille

Le gana cómodo al aurinegro y está tres goles arriba en la llave, donde tiene ventaja deportiva. Ya espera rival para la definición.
San Martín de Formosa golpeó de entrada, aprovechó sus oportunidades y dejó contra las cuerdas a Olimpo de Bahía Blanca. En apenas media hora, el equipo local sacó dos goles de ventaja en la revancha de las semifinales del Torneo Federal A y quedó a un paso de meterse en la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.
Lautaro Ceratto abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, luego de un córner desde la izquierda.
La situación se complicó todavía más para Olimpo a los 34 minutos, cuando Brian Guille vio la tarjeta roja. El "10" de los bahienses fue expulsado tras agredir a un rival con el que había protagonizado un cruce, dejando al conjunto aurinegro con diez jugadores en un momento decisivo de la serie.
Ricardo Tapia amplió la diferencia a los 27 tras un gran centro de Gervasio Núñez. El 2-0, sumado al empate 1-1 registrado en el encuentro de ida, le permite a San Martín imponerse en el resultado global y encaminar la clasificación ante uno de los equipos con mayor historia de la categoría.
Con esa ventaja numérica y dos tantos de diferencia, San Martín quedó en una posición inmejorable para cerrar la llave. Si sostiene el resultado, será el primer finalista del Federal A y quedará a un partido de conseguir el ascenso.
En la otra seri, todo es muy ajustado y por ahora Cipo está clasificando por el 1 a 0 de la ida sobre Alvarado. La vuelta está sin goles en Mar del Plata.
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