San Martín de Formosa liquidó a Olimpo y es el primer finalista del Federal A: la expulsión de Brian Guille

Le gana cómodo al aurinegro y está tres goles arriba en la llave, donde tiene ventaja deportiva. Ya espera rival para la definición.

San Martín de Formosa golpeó de entrada, aprovechó sus oportunidades y dejó contra las cuerdas a Olimpo de Bahía Blanca. En apenas media hora, el equipo local sacó dos goles de ventaja en la revancha de las semifinales del Torneo Federal A y quedó a un paso de meterse en la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Lautaro Ceratto abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, luego de un córner desde la izquierda.

La situación se complicó todavía más para Olimpo a los 34 minutos, cuando Brian Guille vio la tarjeta roja. El "10" de los bahienses fue expulsado tras agredir a un rival con el que había protagonizado un cruce, dejando al conjunto aurinegro con diez jugadores en un momento decisivo de la serie.

"Braian Guille"Por la expulsión del jugador de Olimpo ante San Martín de Formosa, pese a que el jugador local lo sujetaba del cuello no fue amonestado. https://t.co/6nXAFWrjMe — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026

Ricardo Tapia amplió la diferencia a los 27 tras un gran centro de Gervasio Núñez. El 2-0, sumado al empate 1-1 registrado en el encuentro de ida, le permite a San Martín imponerse en el resultado global y encaminar la clasificación ante uno de los equipos con mayor historia de la categoría.

Con esa ventaja numérica y dos tantos de diferencia, San Martín quedó en una posición inmejorable para cerrar la llave. Si sostiene el resultado, será el primer finalista del Federal A y quedará a un partido de conseguir el ascenso.

En la otra seri, todo es muy ajustado y por ahora Cipo está clasificando por el 1 a 0 de la ida sobre Alvarado. La vuelta está sin goles en Mar del Plata.