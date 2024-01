Santiago Rostan: "El Dakar fue mi brújula desde la infancia"

“Desde que tenía apenas 5 años, un sueño se apoderó de mi corazón: correr y terminar el Dakar”, contó influido no solo por su pasión por las motos que lo llevaron a convertirse en un destacado endurista sino también por aquella mágica aparición por su tierra allá por 2009 del Rally Dakar que durante once años recorrió Sudamérica , diez de ellos pasando por territorio argentino y en su primera edición transitando por el patio de su casa, en Neuquén que la abrió los brazos por única vez.

Allí fue precisamente donde comenzó a madurar su sueño de ser parte de la gran aventura. Por eso se entiende la mezcla de sensaciones al cruzar la meta, el emocionado abrazo con su padre parte fundamental de esta locura linda.

“Hoy, al cruzar la línea final, celebro el fin de esta carrera y la realización de un sueño que ha sido mi brújula desde la infancia. A aquel niño de 5 años le digo: “Sueño cumplido”, confió a su fans.

“Después de dos décadas de muchísima dedicación, sacrificio y entrenamiento, estoy acá, en la meta de mi primer Dakar. Las dunas que una vez imaginé, los desafíos que anticipé, se han vuelto realidad. Cada kilómetro, cada etapa, fue una travesía que moldeó mi determinación”, contó.

Pero sabe que no estuvo solo en esta gran aventura y quiso compartir esta victoria personal que en este caso representó haber podido cruzar la meta (terminó 40° en la clasificación) ya habrá tiempo para pensar resultados el próximo año.

“Esta no es solo una victoria personal, sino el resultado de un viaje que he compartido con todos los que confiaron en mí. Desde mi viejo Santiago que me subió a una moto y siempre estuvo a mi lado en cada desafío, mi mamá Cecilia Lastreto por el constante acompañamiento, mi abuela Petisa y mis abuelos Cacho, Graciela y Néstor que me guiaron desde el cielo junto a mis tías Marcela y Vivi, mi novia, mis hermanos, primos, tíos y mis amigos que han sido la voz alentadora en cada stage”, agradeció.

“Gracias a los neuquinos, pampeanos, y a todos los que me siguieron desde distintos puntos del país por su inquebrantable respaldo y mensaje de aliento” como así también a todo el equipo Xraids Experience y a los mecánicos. Gracias a todos por recordarme que los sueños, incluso los más audaces, están destinados a cumplirse”, concluyó.