Santiago Rostán, el piloto neuquino más carismático del Dakar

En sus redes se preocupa de que sus seguidores estén siempre al tanto de su desempeño. Incluso cuando tuvo que afrontar la Etapa Maratón en el Empty Quarter , el desierto más inhóspito del mundo y en donde los pilotos debían pernoctar fuera del campamento base y hasta sin comunicación, dejó encargado a un colaborador para que no se perdiera la conexión con sus seguidores y fans.

En el día de descanso del @Dakar, Santiago Rostan nos explica cómo se trabaja con los 2 tanques de combustible que tiene la moto.#Dakar2024 #DakarInSaudi #CarbuEnElDakar #Rostan pic.twitter.com/qrx9Z9xDUh — Carburando (@CarburandoTV) January 13, 2024

En un mano a mano exclusivo que tuvo con el colega de Carburando, Roberto Berasategui, quien se encuentra presente en Arabia Saudita para abordar todo lo que suceda en el Dakar, Rostan hizo un balance sobre lo que vienen siendo sus performances.

"Estoy muy contento por llegar a esta parte de la competencia. La de ayer (por el viernes) fue una etapa muy dura, con mucha arena, pero ya pudimos descansar de la mejor manera. Ahora ya nos preparamos para la segunda semana de competencia y, como siempre digo, vamos a entregar el 110%”, explicó.

Y no solamente comentó sus sensaciones luego de lo que fueron las primeras seis etapas, sino que también le mostró al periodista, con lujo de detalles, cómo prepara su motocicleta de cara a lo que será una semana de definiciones, detallando los componentes de la moto, las cosas que tuvo que cambiar y lo mucho que aprendió en este Dakar.

La etapa de este domingo en el Dakar

Luego de la jornada de descanso, el Rally Dakar se reanudará hoy con la séptima etapa entre Riyadh y Al Duwadimi, que tendrá 483 kilómetros cronometrados y 390 de enlace.

A post shared by ZilleRally (@zille_rally)

El otro piloto con vínculo en la región, el pampeano David Zille (Can Am), quien reside en Neuquén y que corre en la división Challenger, no pudo superar el filtro de la Etapa Maratón, pero se podrá reenganchar para terminar la travesía.